Tragedia en Maldivas: cuerpos de cuatro buceadores italianos desaparecidos fueron encontrados en la cueva submarina

Los cuerpos de cuatro buceadores italianos que permanecían desaparecidos desde el jueves pasado fueron localizados este lunes en una cueva submarina del atolón Vaavu, en Maldivas, según informaron las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

El hallazgo ocurrió en el marco de un operativo internacional de búsqueda y rescate que se extendió por cuatro días en el océano Índico, tras confirmarse previamente la muerte de un quinto integrante del contingente turístico y de un rescatista local durante las tareas de rastrillaje.

El grupo de cinco turistas no regresó a la superficie luego de una inmersión programada. La primera víctima fatal resultó identificada el mismo jueves, mientras que las acciones de salvamento debieron suspenderse de forma temporal el sábado debido al fallecimiento del sargento Mohamed Mahudhy, un buzo de la MNDF que sufrió complicaciones médicas asociadas a la descompresión.

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La reactivación de los rastreos contó con la asistencia técnica de Reino Unido, Australia, Italia y tres especialistas finlandeses pertenecientes a la Red de Alerta de Buceadores.

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