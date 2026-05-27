El programa de Becas Progresar volverá a estar disponible para acompañar a los jóvenes a finalizar sus estudios obligatorios, continúen con los superiores y formarse profesionalmente. Para poder obtener una beca, los solicitantes deberán cumplir con diversos requisitos e inscribirse a través de la página oficial de la prestación.

Las Becas Progresar son una iniciativa perteneciente a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y tienen el objetivo de impulsar la escolaridad de los jóvenes. El beneficio tiene un valor total de $35.000, pero el organismo retiene el 20% del mismo y otorga el monto acumulado una vez demostrada la regularidad académica de cada beneficiario.

Calendario de ANSES: quiénes cobran jubilaciones y la prestación por desempleo este miércoles 27 de mayo

Cuáles son las líneas de beca vigentes en el programa Progresar

El programa de Becas Progresar volverá a estar disponible para acompañar a los jóvenes a finalizar sus estudios obligatorios

El programa de Becas Progresar cuenta con 3 tipos de becas para cada etapa de estudio y profesionalización:

Progresar Obligatorio: está dirigido a jóvenes de 16 a 24 años que buscan finalizar sus estudios primarios y secundarios. Progresar Superior: está destinado a estudiantes de carreras terciarias y universitarias. El límite etario es de 25 años para ingresantes y 30 para los avanzados, pero en el caso de la línea de Enfermería no hay límite de edad. Progresar Formación Profesional: Este programa ofrece distintos cursos y talleres para que los jóvenes puedan formarse profesionalmente. Aunque estopa dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años, las personas de hasta 35 que no cuentan con un empleo formal también pueden participar.

Aguinaldo para jubilados: cuándo se paga y de cuánto es el monto según ANSES

Paso a paso: cómo acceder a las Becas Progresar

Para inscribirse en las Becas Progresar, los beneficiarios deberán estar registrados en Mi Argentina y contar con una caja de ahorro o cuenta en billetera virtual a su nombre. Luego, tendrán que realizar los siguientes pasos:

Ingresar en argentina.gob.ar/progresar Elegir la línea de beca de preferencia en la sección Ingreso e inscripción por línea de beca. Una vez redireccionado a Mi Argentina, ingresar a la app y completar el formulario con los datos personales, académicos y socioeconómicos. Seleccionar el nivel educativo o carrera a cursar. Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados en ANSES. Enviar el formulario.

Una vez finalizado el ingreso, ANSES y el Ministerio de Capital Humano evaluarán el cumplimiento de requisitos en las solicitudes y publicarán quiénes podrán acceder a las becas. En caso de no ser elegidos, los usuarios tendrán la posibilidad de consultar los motivos y reclamar en caso de ser necesario.

LT