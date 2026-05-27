La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa hoy, miércoles 27 de mayo de 2026, con el desarrollo de su calendario de pagos para las distintas prestaciones de la seguridad social. La jornada operativa se concentra de manera directa en la liquidación de haberes para la clase pasiva con ingresos más altos y en la continuidad de la asistencia mensual por desempleo.

Jubilados y pensionados ANSES, cuánto cobro en junio 2026

Los fondos correspondientes se encuentran depositados de forma líquida en las cuentas bancarias de los titulares. El organismo previsional mantiene el sistema de segmentación por terminación de documento con el propósito de optimizar los circuitos de liquidación y asegurar una atención ordenada en las entidades bancarias habilitadas.

Cronograma de pagos para jubilados del SIPA que superan el haber mínimo

Hoy prosigue el pago para los jubilados y pensionados integrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales consolidan montos superiores al primer intervalo de pago (es decir, que perciben más de la jubilación mínima). De acuerdo con la grilla oficial dispuesta por la entidad técnica para esta fecha, las liquidaciones corresponden a:

- DNI terminados en 4 y 5: Cobran hoy, miércoles 27 de mayo.

ANSES oficializó el calendario de pagos de junio de 2026 con el medio aguinaldo

Prestación por Desempleo y asignaciones extraordinarias vigentes

Por otra parte, la jornada de hoy marca la continuidad del calendario de transferencias para los beneficiarios del fondo de la Prestación por Desempleo (Plan 1). Este esquema de asistencia económica, destinado a los trabajadores que se encuentran desocupados, avanza en su distribución mensual siguiendo las terminaciones de la lista:

- Prestación por Desempleo (DNI terminados en 4 y 5): Cobran hoy, miércoles 27 de mayo.

En paralelo, las Asignaciones de Pago Único (APU) vinculadas con los regímenes familiares extraordinarios de Matrimonio, Nacimiento y Adopción conservan plenamente abierta su ventana de cobro legal en todo el territorio nacional. Para esta línea prestacional, la liquidación se ejecuta de manera unificada para todas las terminaciones de DNI, extendiéndose el plazo de la actual tanda hasta el próximo 10 de junio inclusive.

Mañana jueves 28 de mayo se retomará el pago para los jubilados y pensionados del SIPA con haberes superiores a la mínima correspondientes a las terminaciones de DNI 6 y 7, mientras que el esquema de la Prestación por Desempleo avanzará con las terminaciones de documento 6 y 7.

Garrafa social en zonas frías: cómo anotarse para recibir el subsidio de ANSES

ANSES recordó a todos los beneficiarios que los activos financieros pueden gestionarse de manera electrónica a través de la tarjeta de débito o las aplicaciones móviles bancarias habilitadas, sin necesidad de retirar la totalidad del efectivo en los cajeros automáticos, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta de origen.

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