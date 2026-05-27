Murió el Capitán de Fragata Oscar García Rabini, protagonista de una misión secreta en Malvinas

El Capitán de Fragata, Oscar García Rabini falleció en las últimas horas. Fue un histórico integrante de la Armada Argentina y uno de los protagonistas de la “Operación Playa Vaca”, una misión secreta de reconocimiento en Malvinas realizada en 1966, dieciseis años antes de la guerra de 1982.

Operación Playa Vaca 1966

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente las causas de la muerte del ex marino quien tenía 85 años, cuya figura había ganado notoriedad en los últimos años por sus testimonios y actividades vinculadas a la causa Malvinas. La noticia fue difundida en redes sociales por dirigentes, veteranos y referentes ligados a la cuestión Malvinas. Entre ellos, Fabián Gandón, diputado provincial de Chubut, publicó un mensaje de homenaje en el que destacó “su compromiso con la soberanía argentina” y su trabajo permanente en la difusión histórica del conflicto.

Cuando el 2 de abril del 82 fue el septiembre de 1966

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García Rabini cobró relevancia pública por reconstruir detalles de la misión clandestina organizada por la Armada Argentina en septiembre de 1966, cuando un grupo de comandos anfibios desembarcó en las islas para realizar tareas de exploración y reconocimiento estratégico.

En una nota publicada por Perfil, el marino retirado recordó que aquella operación funcionó como “un anticipo” de varias maniobras utilizadas en el desembarco argentino del 2 de abril de 1982.

Según relató, la misión que contó con 87 uniformados se desarrolló bajo estricto secreto militar y fue ejecutada por efectivos de Infantería de Marina y buzos tácticos que lograron desembarcar de manera encubierta en la Isla Soledad para reunir información sobre el terreno y las posiciones británicas.

Además de su trayectoria militar, García Rabini fue presidente de la Fundación Pedro Giachino, dedicada a preservar la memoria del Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino, considerado el primer caído argentino durante la recuperación de las islas en 1982.

El desembarco británico en Malvinas

Durante los últimos años participó activamente en homenajes, conferencias y actividades vinculadas a Malvinas. Entre veteranos y círculos militares era reconocido por su trabajo de difusión histórica y reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas.

RG / EM