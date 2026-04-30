Malvinas y realpolitik para construir soberanía

Los gestos diplomáticos no suelen ser inocentes. Una campaña naval, un nombre histórico, una cena de Estado, una alianza reafirmada en silencio: los símbolos hacen lo que muchas veces los comunicados no pueden. Recientemente, por las celebraciones de los 250 años de Independencia de los Estados Unidos, el actual monarca de Gran Bretaña, el Rey Carlos III entregó a Donald Trump un recuerdo de la Segunda Guerra Mundial: la campana original del HMS Trump.

El gesto fue presentado como homenaje histórico, pero su significado excede la cortesía protocolar. Fue historia convertida en diplomacia. Memoria naval transformada en poder político. Realpolitik de vieja escuela. Las grandes naciones integran historia, territorio, defensa, cultura, valores y alianzas y estratégicas. Las convierten en lenguaje de poder. Y ahí la Argentina tiene una lección pendiente.

Malvinas es una causa soberana, profundamente argentina. No es una consigna histórica más ni una emoción disponible para la manipulación coyuntural. Es una causa nacional diplomática permanente y una pregunta estratégica abierta sobre el poder real de la Argentina en el mundo.

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La Argentina tiene argumentos jurídicos, históricos y diplomáticos sólidos: la herencia española sobre el archipiélago, la presencia argentina anterior a la ocupación británica de 1833 y la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoció la existencia de una disputa e instó a las partes a negociar.

Pero el sistema internacional no funciona solamente por la fuerza de los argumentos. Funciona también por la correlación de poder. Esa es la verdad incómoda que la política argentina suele evitar e incluso ocultar. Las islas siguen bajo control británico no porque la causa argentina carezca de legitimidad, sino porque el Reino Unido posee poder militar, diplomático, financiero, tecnológico y de alianza.

No defiende solo un territorio. Defiende una arquitectura de intereses. Y detrás de esa arquitectura hay una potencia nuclear, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, integrante de la OTAN y aliada histórica de Estados Unidos. Frente a eso, la Argentina no puede responder únicamente con actos escolares, frases encendidas o indignación ritual. Necesita construir capacidades: economía, defensa, tecnología, ciencia, cultura, diplomacia y alianzas clave.

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La guerra de 1982 dejó una enseñanza dolorosa: una causa justa puede ser dañada por una estrategia equivocada. El error no fue amar a la Patria. El error fue confundir voluntad con poder, épica con cálculo, audacia con capacidad real. Una nación seria no transforma sus causas estratégicas en aventuras militares. Las convierte en políticas de Estado y las juega en el tablero global.

Malvinas y realpolitik

Pero hay una dimensión que ninguna lectura realista puede omitir: los héroes caídos y los veteranos que aún nos acompañan. Los caídos entregaron la vida por la Patria. Los veteranos cargaron durante décadas con el peso moral de una gesta que muchas veces la dirigencia no supo honrar con la seriedad debida. Fueron ellos quienes mantuvieron viva la llama de Malvinas cuando otros la redujeron a ceremonia, oportunismo o discurso vacío.

Honrar a nuestros héroes es construir una Argentina capaz de estar a la altura del sacrificio y honor que ellos encarnan. Por eso Malvinas no puede depender de rumores, filtraciones, gestos aislados ni lecturas apresuradas de la coyuntura internacional. Si una señal externa abre una oportunidad, la Argentina debe tomar nota. Pero no confundirse: una señal táctica no es una estrategia nacional.

La Argentina lleva apenas un tramo inicial intentando reinsertarse con claridad en la agenda del Mundo Libre. Dos años no alcanzan para reparar décadas de desconfianza, ambigüedad estratégica y deterioro de capacidades.

Integrarse seriamente a la agenda de Seguridad Continental Americana exige algo más profundo que alineamientos discursivos: exige continuidad, instituciones, defensa moderna, estabilidad económica, cooperación tecnológica y una política exterior capaz de sostenerse más allá del próximo ciclo electoral.

La actual agenda de Seguridad Continental puede abrir una oportunidad histórica. No para subordinarnos ni diluir nuestra identidad nacional, sino para integrarnos inteligentemente al tablero occidental, reconstruir capacidades, ordenar fronteras, proteger recursos, modernizar la defensa y convertir nuestra posición geográfica en influencia real.

La confianza internacional es un proceso largo y acumulativo. Se gana con consistencia, cumplimiento, seriedad fiscal, cooperación sostenida y una visión estratégica que sobreviva a las urgencias del día a día.

Y Argentina no es un país menor. Es una plataforma estratégica del Atlántico Sur, con proyección antártica, recursos humanos y naturales decisivos, capacidad alimentaria, energía, litio, talento humano y una ubicación geopolítica central en el nuevo mapa del Mundo Libre.

Pero los recursos no son poder si no hay infraestructura, industria, defensa, tecnología, estabilidad económica y credibilidad institucional. La soberanía no se improvisa. Se administra, se financia, se protege y se proyecta.

El Reino Unido entiende esto. Estados Unidos lo entiende. China lo entiende. Rusia lo entiende. Las grandes potencias lo entienden. Usan la historia, los símbolos, los mares, las bases, las alianzas, las empresas, la tecnología y la cultura como partes de una misma arquitectura. La Argentina también debe aprender a hacerlo si quiere ser potencia.

Se trata de abrazar la causa sacándola del terreno de la declamación histórica y llevarla al terreno de la negociación política real. Porque el patriotismo sin poder termina siendo ceremonia. Y la soberanía sin capacidad termina siendo discurso.

La campana entregada en la Casa Blanca recuerda algo que las potencias nunca olvidan: los símbolos valen cuando están respaldados por el verdadero poder. La historia pesa cuando una nación sabe convertirla en destino. La memoria se vuelve política cuando hay un Estado fuerte, estrategia clara y voluntad a largo plazo.

Ese es el desafío argentino: no gritar más fuerte, indignarnos mejor, no repetir consignas heredadas. Construir poder. La Argentina no debe abandonar jamás su reclamo soberano sobre Malvinas. Pero tampoco debe confundir la permanencia de la causa con la existencia automática de influencia en el tablero de decisores.

Para tener incidencia real sobre el futuro del Atlántico Sur, necesita convertirse en un actor clave, de tal modo, que ningún diseño estratégico global pueda ignorar. Eso exige reconstruir confianza, fortalecer defensa, ordenar la economía, proyectar presencia en el mar, desarrollar tecnología, articular alianzas y sostener una política exterior durante décadas.

Solo así la causa Malvinas dejará de ser únicamente memoria y derecho para convertirse también en poder nacional, real y efectivo en el tablero global.

*Director de la Fundación Diplomacia Ciudadana

