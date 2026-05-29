La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma definitivo de pagos correspondiente al período de junio de 2026. Este esquema previsional cuenta con una particularidad operativa central, dado que incluye la liquidación de la primera cuota del Haber Anual Complementario para la totalidad de los beneficiarios del sistema.

Jubilados y pensionados ANSES, cuánto cobro en junio 2026

La disposición administrativa lleva la firma digital de Luis María Abbá, en su carácter de Director General del área financiera del ente estatal. El documento técnico estipula los plazos de vigencia para el cobro, determinando que el día 10 de julio de 2026 funcionará de modo taxativo como la fecha límite de validez para todas las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y Comprobantes de Pago del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de Pensiones No Contributivas (PNC).

El diseño del cronograma responde a un criterio de distribución por terminación de documento para ordenar la afluencia en las entidades bancarias habilitadas. Los primeros grupos en acceder a los fondos líquidos percibirán los haberes mensuales correspondientes junto con el medio aguinaldo de manera simultánea en las fechas asignadas según el tipo de prestación y el monto de sus ingresos registrados en el sistema previsional.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) integran la primera línea de pago estipulada por la Dirección General de Finanzas del organismo. El cronograma para este sector previsional se encuentra distribuido de la siguiente forma, ordenado según la terminación de los documentos de identidad:

- Documentos terminados en 0 y 1: perciben sus haberes a partir del día lunes 8 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 2 y 3: perciben sus haberes a partir del día martes 9 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 4 y 5: perciben sus haberes a partir del día miércoles 10 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 6 y 7: perciben sus haberes a partir del día jueves 11 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 8 y 9: perciben sus haberes a partir del día viernes 12 de junio de 2026.

Este es el código fundamental de ANSES para realizar trámites

Jubilados del SIPA que no superen el primer intervalo de pago

El segundo segmento en el orden de prioridades físicas de pago abarca a los beneficiarios incluidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales mensuales queden comprendidos dentro de los códigos específicos de liquidación del organismo.

El beneficio se limita estrictamente a aquellas personas cuyos ingresos mensuales consolidados en el sistema no superen de ninguna forma el monto de dinero establecido de antemano para el primer intervalo de pago previsional:

- Documentos terminados en 0: perciben sus haberes a partir del día lunes 8 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 1: perciben sus haberes a partir del día martes 9 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 2: perciben sus haberes a partir del día miércoles 10 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 3: perciben sus haberes a partir del día jueves 11 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 4: perciben sus haberes a partir del día viernes 12 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 5: perciben sus haberes a partir del día martes 16 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 6: perciben sus haberes a partir del día miércoles 17 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 7: perciben sus haberes a partir del día jueves 18 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 8: perciben sus haberes a partir del día viernes 19 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 9: perciben sus haberes a partir del día lunes 22 de junio de 2026.

De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026

Jubilados del SIPA que superen el primer intervalo de pago

El último tramo del cronograma diseñado por la Dirección General de Finanzas de la ANSES se orienta a los beneficiarios del SIPA cuyos haberes mensuales consolidados correspondan a los mismos códigos de liquidación pero registren ingresos más elevados.

La operatoria de desembolso para este sector previsional se activa únicamente en los casos donde el monto total de la liquidación mensual supere de forma efectiva el límite fijado legalmente para el primer intervalo de pago de haberes del organismo nacional. Las fechas para el retiro de los fondos por ventanilla o terminales de cajeros automáticos se pautaron de acuerdo al siguiente listado de DNI:

- Documentos terminados en 0 y 1: perciben sus haberes a partir del día martes 23 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 2 y 3: perciben sus haberes a partir del día miércoles 24 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 4 y 5: perciben sus haberes a partir del día jueves 25 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 6 y 7: perciben sus haberes a partir del día viernes 26 de junio de 2026.

- Documentos terminados en 8 y 9: perciben sus haberes a partir del día lunes 29 de junio de 2026.

GZ / lr