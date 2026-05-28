La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recordó a sus beneficiarios que, para poder realizar consultas de manera online, es importante que obtengan la Clave de Seguridad Social. Esta clave les permite gestionar trámites a través de la plataforma Mi ANSES o con la Atención Virtual de manera fácil, rápida y gratuita.

Entre las distintas consultas que se pueden realizar con este código, los usuarios pueden observar cuándo recibirán sus cobros mensuales. La próxima semana, el organismo informará el calendario de pagos completo y los montos actualizados con la inflación registrada en abril.

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Para qué sirve la Clave de Seguridad Social de ANSES

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La Clave de Seguridad Social es fundamental para que los beneficiarios puedan resolver distintos trámites de sus prestaciones desde la comodidad de sus hogares. Por ejemplo, con ella, los jubilados y pensionados pueden modificar la entidad bancaria para percibir sus haberes, cambiar la obra social y consultar el estado de un expediente.

Por otra parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo pueden elegir el método de cobro de sus montos y verificar cuándo los recibirán. Asimismo, los trabajadores en relación de dependencia pueden consultar el historial de sus aportes a través de la Historia Laboral.

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Además, con la clave mencionada, estos pueden obtener la Certificación de Servicios, el Reconocimiento de Servicios o presentar el certificado escolar una vez al año. Finalmente, todos los beneficiarios de ANSES pueden ingresar con el código a Mi ANSES y actualizar sus datos de contacto para mantenerse informados ante cualquier cambio en sus prestaciones.

Cómo obtener la Clave de Seguridad Social

La Clave de Seguridad Social es fundamental para que los beneficiarios puedan resolver distintos trámites de sus prestaciones desde la comodidad de sus hogares.

Para poder obtener la Clave de Seguridad Social, los usuarios deberán ingresar a la página web oficial o a la app de ANSES y realizar los siguientes pasos:

Ingresar al apartado Mi ANSES y elegir "Creá tu clave". Colocar el número de CUIL, el número de trámite que figura en el DNI y responder las preguntas de seguridad. En caso de no poder responderlas correctamente, deberán acercarse a las oficinas sin turno para finalizar el trámite. Elegir una clave segura que pueda recordarse fácilmente, aceptar las políticas de seguridad y confirmarla. Cuando el mensaje indique que la clave fue habilitada, ya se podrán realizar trámites y consultas desde la computadora o celular.

JSM/ff