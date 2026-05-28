La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa hoy, jueves 28 de mayo de 2026, con el desarrollo de su calendario de pagos establecido para las distintas prestaciones de la seguridad social. La jornada operativa de la fecha se concentra de manera directa en la liquidación de haberes para los pasivos con ingresos superiores y en la continuidad de las transferencias del fondo de desempleo.

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Los montos ya se encuentran acreditados de forma líquida en las respectivas cuentas bancarias de los beneficiarios. El organismo previsional mantiene de manera rigurosa el sistema de distribución escalonado por terminación de documento con el objetivo de agilizar los procesos de acreditación y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias habilitadas.

Cronograma de pagos para jubilados del SIPA que superan el haber mínimo

Hoy prosigue el esquema de liquidación para los jubilados y pensionados integrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales consolidan montos superiores al primer intervalo de pago (es decir, que perciben más de la jubilación mínima). De acuerdo con la grilla oficial dispuesta por la entidad técnica para esta fecha, las liquidaciones corresponden a:

- DNI terminados en 6 y 7: Cobran hoy, jueves 28 de mayo.

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Prestación por Desempleo y asignaciones extraordinarias vigentes

Por otra parte, la jornada de hoy marca la continuidad del calendario de transferencias mensuales para los beneficiarios del fondo de la Prestación por Desempleo (Plan 1). Este esquema de asistencia económica, destinado a los trabajadores que se encuentran desocupados, avanza en su distribución siguiendo las terminaciones de la lista:

- Prestación por Desempleo (DNI terminados en 6 y 7): Cobran hoy, jueves 28 de mayo.

En paralelo, las Asignaciones de Pago Único (APU) vinculadas con los regímenes familiares extraordinarios de Matrimonio, Nacimiento y Adopción conservan plenamente abierta su ventana de cobro legal en todo el territorio nacional. Para esta línea prestacional, la liquidación se ejecuta de manera unificada para todas las terminaciones de DNI, extendiéndose el plazo de la actual tanda hasta el próximo 10 de junio inclusive.

Mañana viernes 29 de mayo se retomará el pago para los jubilados y pensionados del SIPA con haberes superiores a la mínima correspondientes a las últimas terminaciones de DNI 8 y 9, mientras que el esquema de la Prestación por Desempleo avanzará con las terminaciones de documento 6 y 7.

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ANSES recordó a todos los beneficiarios que los activos financieros pueden gestionarse de manera electrónica a través de la tarjeta de débito o las aplicaciones móviles bancarias habilitadas, sin necesidad de retirar la totalidad del efectivo en los cajeros automáticos, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta de origen.

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