Intendente de Embalse tras los despidos en los hoteles: "Ojalá desde Nación nos dieran bola"

El intendente de Embalse, Mario Rivarola, se mostró “muy triste” y “amargado” tras los despidos en la unidad turística de esa localidad cuyos lotes el gobierno nacional pretender otorgar en concesión a privados.

“Me llamaron muchas veces por esto de la privatización para ver cómo se iba a hacer, cómo quería que nosotros aportáramos desde el municipio porque hay que hacer un plan de ordenamiento territorial para el tema de las cloacas. de la energía, del agua, donde van a dividir cada hotel para no vender todo en bloque, porque nadie va a comprar todo eso, porque hay algunos que están bien y otros que están muy mal”, explicó el jefe comunal.

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Qué dijo el intendente sobre los hoteles de Embalse

“Yo siempre me puse a disposición porque lo que uno quiere es que el pueblo progrese y que haya trabajo para la gente. Desde que se cerraron los hoteles ya van casi 300 familias que se han quedado sin trabajo. Nosotros en la municipalidad estamos entregando más de 600 módulos por mes, más todo lo que podemos ayudar”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Me puse a disposición para que ellos. La idea es hacer dos barrios cerrados en una parte de los hoteles sin tocar el lago, porque yo le pedí que no tocaran el lago, que no edificaran sobre el lago, porque si no después la gente no puede ingresar”, precisó en diálogo con el periodista Jorge “Petete” Martínez.

Y luego completó: “Yo le pedí el hotel 7 para la municipalidad para que lo podamos trabajar. Me llamó Martín (Llaryora), el gobernador me dijo ´mira, Mario, si vos agarrás un hotel yo te ayudo´, porque ahí tenemos un convenio para llevar jubilados, para hacer campeonato de fútbol, porque tenemos el polideportivo también. Y bueno, está ahí todo bien”.

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Qué dijo el intendente Rivarola sobre los despidos

“Y después venís trabajando, venís con una energía diciendo, voy a levantar el pueblo, voy a generar trabajo. Y al otro día te llega una notificación que echan 40 empleados, 40 familias. Donde yo pienso y digo, ¿qué les hace sostener 40 familias más por 6 meses, 7 meses, hasta que esto mejore, hasta que esto pueda salir, y que podamos ocupar gente? Si yo agarro el hotel 7, hacemos un convenio, traemos jubilados cada 3 días, 150 jubilados, y ocupas 20 familias, entonces vos ya vas generando trabajo”, dijo en tono crítico.

“Pero desde Nación es como que están a 800 kilómetros, y es como que te atienden el teléfono realmente, ¿sabés cuándo? Cuando ellos necesitan que yo les haga un trámite en Embalse. Y después te ponen todo ok, el dedito para arriba, y la verdad que estoy muy angustiado porque las familias no tienen para llegar a fin de mes, no tenemos forma. Ojalá nos dieran bola. Yo lo único que pido es que si desde Nación nos pueden dar un poco de bola”, reclamó Rivarola.

Además aclaró que “está bien que se haga algo público-privado”. “Yo estoy de acuerdo, porque vos vas al Hotel 5 y no sabes lo que es. Te da lástima, te da pena entrar, el Hotel 6 está destruido, el Hotel 3 está destruido, lo único que funciona es el Hotel 2 y el Hotel 7, que es el que estamos usando cuando vienen los chicos del lugar a hacer capacitación y todo”, detalló.

“El 1 lo hicieron todo nuevo, una empresa, con departamento, con energía solar, invirtieron 500 mil dólares para hacer energía solar para que sea autosustentable. Ese hotel quedaría de cuatro estrellas. ¿Qué pasa? Quedó una deuda muy grande con la empresa, de más de dos mil millones de pesos, a la cual no se les pagó, y hoy la empresa lo tiene tomado al hotel ese. Entonces no se puede hacer nada hasta que se arregle esa deuda y que se termine ese 15%”, aseveró.

“25 los dieron de baja ya directamente. Trabajan ahora hasta fin de mes. Los otros 15 pueden irse a otras oficinas, pero tienen que ir a Córdoba a trabajar a una oficina del Estado. ¿Cómo van a ir a Córdoba a trabajar en una oficina del Estado si ganan 700 mil pesos por mes? Ni pagando el colectivo, les alcanza. O sea que los 40 van a quedar afuera”, aseveró al referirse a los despedidos.

“Se tiran la bolilla entre todos. Llamo a Turismo, che, ¿por qué echaron a la gente? Hablá con el AABE. Hablo con el AABE, ´no, eso es de Patrimonio Nacional ya´. Los llamo a los de Patrimonio, ¨no, no, nosotros no tenemos nada que ver´. Pero pónganse de acuerdo ustedes, si no se ponen de acuerdo ustedes, que trabajan juntos, que están dentro del Gobierno Nacional, ¿qué quieren que haga yo como intendente? Yo trato de sumar, pero bueno, no es fácil. Ojalá Dios quiera que salgamos para adelante, pero la verdad que yo estoy muy preocupado”, concluyó Rivarola.