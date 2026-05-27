Agostina Vega se suma al registro de Missing Children Argentina: la lista de los chicos que aún no volvieron a casa

La búsqueda de Agostina Vega concentra por estas horas a la Justicia cordobesa, fuerzas de seguridad provinciales y organismos nacionales. La adolescente desapareció el sábado por la noche tras salir de su casa en barrio General Mosconi rumbo a barrio Cofico, en Córdoba capital.

Un hombre de 32 años fue detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad calificada. El fiscal a cargo de la causa, Raúl Garzón, confirmó la detención y señaló a Cadena 3 que el objetivo principal sigue siendo encontrar a Agostina "cuanto antes".

Desesperada búsqueda de Agostina Vega en Córdoba: la adolescente de 14 años desapareció y su celular está apagado

Según reconstruyó la investigación judicial, la menor tomó un remís hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde fue recibida por el ahora detenido. A partir de ese momento se perdió todo contacto con ella y su teléfono celular permanece apagado.

El caso ya fue incorporado al registro de Missing Children Argentina, organización que difunde búsquedas de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en todo el país.

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La investigación también intenta determinar cuál era el vínculo entre el detenido y la adolescente. Según publicó El Doce, la representación legal del padre de Agostina cuestionó la versión aportada por el acusado y sostuvo que no sería alguien ajeno al entorno de la menor. Además, señalaron que el hombre tendría antecedentes en una causa vinculada a privación ilegítima de la libertad.

En Córdoba, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas registró 114 denuncias entre 2021 y 2024.

Más de 100 mil denuncias en diez años

El impacto del caso ocurre en medio de cifras que reflejan la magnitud del fenómeno en Argentina. Según una investigación publicada por Chequeado y ADNSUR, entre 2015 y 2024 se registraron 100.268 denuncias de personas desaparecidas o extraviadas en el país, de acuerdo con datos oficiales del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

Del total de las denuncias, 58.266 casos fueron reportados como resueltos por las jurisdicciones intervinientes. Sin embargo, otros 42.002 expedientes continúan bajo estado “vigente”, aunque las propias autoridades nacionales reconocieron que existen demoras y fallas en la actualización de los registros oficiales.

Cerca del 40% de las denuncias corresponde a niñas, niños y adolescentes.

Desde Missing Children Argentina explicaron que la mayoría de los casos suele resolverse en pocos días y que más del 95% de los chicos buscados logra regresar a su hogar. Aun así, la organización mantiene alrededor de 120 búsquedas activas en todo el país.

Los nombres que siguen esperando respuestas

En el registro aparecen casos recientes como María Marcela Pozzi, desaparecida el 26 de mayo de 2026 en GBA Sur; Aixa Mailen Ayala, buscada desde el 24 de mayo en Misiones; Candela Carolina Coronel y Zoe Bianca Fernández, desaparecidas en GBA Oeste; Said Isaías Chiron, buscado en Misiones; Valentino Nicolás Yardin Marasco, Javier Alejandro Chávez y Victoria Valentina Enríquez, desaparecidos en Buenos Aires durante mayo.

La lista sigue con Lautaro Ángel Pereti, Abigail Alejandra Rodríguez, Magali Daniela Britez, Belinda Natacha Ramírez, Martina Soledad Ramírez, Erika Elizabeth Aranda Bogarín, Ian Sebastián Maldonado, Camila Elisabeth Farray Sánchez, Tiziano Tomás Cayul Peralta, Benjamín Thomas Sánchez, Tiziana Meyer, Magali Evangelina Recalde, Rocío Gómez y Thiago Yutiel Páez, entre otros chicos y adolescentes cuya búsqueda continúa activa.

También aparecen nombres que hace meses permanecen sin respuestas: Paulina Tatiana Bruno Albera en Santa Fe; Rodrigo Sebastián Palacios y Nayelly Luján García Servin en provincia de Buenos Aires; Lian Gael Flores Soraide en Córdoba; Emanuel Yeshua Niz; Ángel Samuel y Linda Ariadna Jara Casco; Aquiles Nahuel García; Brenda Geraldine Díaz Cáceres y Sergio Darío Ibarra.

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Entre los casos más conocidos y de mayor impacto nacional figura Loan Peña, desaparecido en Corrientes el 13 de junio de 2024. La nómina también incluye a Guadalupe Belén Lucero Cialone, buscada desde 2021 en San Luis; Sofía Yasmín Herrera, desaparecida en Tierra del Fuego desde 2008; Milagros de los Ángeles Cordero, buscada desde 2006; y Luna Serena Libertad Martín, uno de los registros más antiguos dentro de la base.

Otros expedientes llevan más de veinte años abiertos. Entre ellos aparecen Diego Armando Gutiérrez, desaparecido en 1998; Bruno Alberto Gentiletti, buscado desde 1997; Enrique Hernán Soto en Chubut; Marina Fernanda Aragunde en GBA Norte; Carlos González en Corrientes y Blanca Susana Solá, desaparecida en 1990 en provincia de Buenos Aires.