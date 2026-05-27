Quinteros sobre la eliminación del etiquetado frontal: "La desinformación también mata"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, rechazó la eliminación de la ley de etiquetado frontal al asegurar que “la desinformación también mata”.

“Derogar la Ley de Etiquetado Frontal no es ´dar libertad´. Es tomar partido por la desinformación”, escribió el funcionario en su cuenta de “X”.

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Qué dijo Quinteros sobre la eliminación del etiquetado frontal

“El Gobierno Nacional decidió proteger más a las grandes industrias que al derecho de la gente a saber qué consume”, afirmó Quinteros.

Además señaló que “los ultraprocesados no son alimentos saludables y ocultarlo deliberadamente también enferma”. “Te quieren desinformado porque un consumidor informado consume menos basura disfrazada de comida”, remarcó.

“La desinformación también mata. Porque mientras te esconden el exceso de azúcar, sodio y grasas, después el Estado tampoco aparece cuando llegan la diabetes, la obesidad, los problemas cardíacos o las enfermedades crónicas”, cuestionó el ministro que durante años tuvo obesidad mórbida.

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“Después te abandonan cuando tu salud colapsa”

“Primero te ocultan la verdad en la etiqueta. Después te abandonan cuando tu salud colapsa”, dijo en tono crítico.

“La Ley de Etiquetado Frontal no prohíbe nada. Solo dice la verdad. Y parece que la verdad molesta cuando afecta negocios multimillonarios”, insistió el funcionario.

“Defender el derecho a saber qué comemos no es ideología. Es defender a las familias argentinas frente a un modelo que prefiere consumidores confundidos antes que ciudadanos informados”, concluyó Quinteros.