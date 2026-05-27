Córdoba pionera: cómo sacar la firma digital con validez legal y evitar trámites presenciales y costos extras

A través de una publicación en redes sociales, el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, celebró la posibilidad de firmar documentos con validez legal desde cualquier lugar y sin necesidad de trámites presenciales y puso a Córdoba como ejemplo.

“¿Querés firmar un documento de manera digital con validez legal y sin moverte de tu hogar? ¡Ya se puede!”, escribió el funcionario, quien además agradeció a la provincia por impulsar el sistema. “Hoy somos todos cordobeses”, sostuvo.

La herramienta, denominada Firma Digital, fue lanzada oficialmente por el gobierno provincial el 15 de mayo pasado y permite que los usuarios con cuenta Ciudadano Digital (CiDi) nivel 2 firmen documentos digitales desde el celular o una computadora sin gestiones presenciales. Para generarla sí es necesario sacar un turno y asistir en forma presencial.

Elogios a Acosta y palos al sector privado

El desarrollo surgió tras la implementación del Decreto 743/24, impulsado por el gobierno nacional, que habilitó la emisión remota de firma digital. Sturzenegger señaló que esperaba que empresas privadas avanzaran rápidamente en soluciones de este tipo, especialmente compañías con altos volúmenes de operaciones digitales.

“Pensé que los certificadores privados se tirarían de cabeza para ofrecer esto y hacer este negocio”, afirmó. También mencionó como ejemplo el impacto que podría tener en empresas de alquiler de vehículos, al eliminar documentación física y simplificar operaciones en aeropuertos.

Sin embargo, aseguró que ese desarrollo no ocurrió y destacó la iniciativa cordobesa como una respuesta innovadora. En ese sentido, agradeció especialmente al ministro de Economía y Gestión Pública provincial, Guillermo Acosta, y al director general de Inspección de Personas Jurídicas, Pablo Mina, junto al equipo técnico responsable.

Cómo se genera una firma digital remota

La herramienta cuenta con respaldo de la Ley Nacional 25.506 de Firma Digital, que reconoce equivalencia jurídica entre la firma digital y la firma manuscrita. De este modo, los documentos firmados mediante el sistema pueden utilizarse en contratos privados, trámites administrativos y presentaciones formales con plena validez legal en todo el país.

Entre los ámbitos con mayor potencial de adopción aparecen estudios jurídicos y contables, operaciones inmobiliarias, contratos comerciales, autorizaciones familiares y distintos trámites con organismos públicos.

SOLICITUD DE FIRMA DIGITAL. El trámite debe realizarse con turno.

El trámite se realiza con turno que se puede gestionar a través de dos vías. Los ciudadanos de la ciudad de Córdoba deben llamar al 0800 888 1234 (Opción 1 y opción 5) y los del interior deben solicitarlo a través del Turnero Digital. Es necesario contar con Cidi Nivel 2.

El trámite es personal y presencial. El día del turno deben presentar el DNI y espacio en el celular para descargar una aplicación móvil (APP).

Los pasos posteriores al turno son los siguientes:

1° - Descargar Adobe Reader DC para poder visualizar los archivos PDF que se enviarán firmados.

2° - Configurar Adobe Acrobat Reader DC con especificaciones que le serán informadas.

3° - Incorpora la cadena de certificados emitidos por AC-Raíz, incluye todos los certificados de las autoridades certificantes públicas y privadas.

CIUDADANO DIGITAL. En la página de inicio ya está disponible la opción Firma Cidi donde se pueden cargar documentos en PDF con firma digital remota.

El Certificado de Firma Digital Remota tiene validez de 4 años.

Una vez generada la firma digital se podrán cargar documentos en formato PDF a través de la página de inicio del CIDI.

La herramienta tiene funciones adicionales del sistema, como la posibilidad de incorporar otros firmantes mediante CUIT y recibir notificaciones automáticas cuando el proceso es completado.