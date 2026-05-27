Hay un hombre detenido por la desaparición de Agostina Vega: “Él fue el último que vio a mi hija"

Se confirmó un detenido por la desaparición de Agostina Vega. Según reconstruyó la fiscalía, la menor fue vista por última vez en la esquina de Fragueiro y Campillo, en barrio Cofico, una zona residencial ubicada a unos tres kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba.

Una cámara de seguridad registró el momento en que la adolescente subía a un auto rojo. El detenido sería quien la recibió en ese lugar. Hasta ahora no hay datos confirmados sobre el paradero de la menor.

La desaparición de Agostina mantiene en alerta a Córdoba desde el sábado por la noche, cuando la adolescente de 14 años salió de su casa en barrio General Mosconi, en la zona noroeste de la capital provincial, y se dirigió hacia Cofico.

El fiscal Raúl Garzón confirmó en diálogo con Mitre Córdoba que la investigación avanza con múltiples medidas y operativos para encontrar a la menor. “Se van a continuar practicando muchas medidas para desentrañar cuál es el móvil y el desarrollo de los hechos, y ojalá pronto la encontremos”, sostuvo.

Garzón también precisó que el acusado es una persona mayor de edad y conocida del entorno familiar de Agostina. La imputación, por el momento, es privación ilegítima de la libertad calificada.

Por otro lado, Melisa, la madre de Agostina, aseguró que el sospechoso era un amigo suyo y una persona de confianza del entorno. “Yo lo conozco, era amigo mío”, expresó.

Intendente de Embalse tras los despidos en los hoteles: "Ojalá desde Nación nos dieran bola"

La mujer contó que su hija no tenía hábitos de salir sola ni manejarse por la ciudad. “Mi hija no sabía manejarse en colectivo, no usaba billeteras virtuales ni sabía las calles”, relató con angustia.

Además, señaló que el detenido nunca le informó que había estado con la adolescente el sábado por la noche. “Él fue el último que vio a mi hija y nunca me dijo nada”, afirmó.

El hombre tenía antecedentes penales. Según dijo la madre de Agostina, el propio acusado le había contado que había estado involucrado anteriormente en una causa por privación ilegítima de la libertad.

En medio de la búsqueda, Melisa pidió que se intensifiquen los operativos para encontrar a su hija. “No me dicen si mi hija está viva o muerta. Hace muchos días que está desaparecida”, reclamó.

Noticia en desarrollo