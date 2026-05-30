Hallaron el cuerpo de Agostina Vega en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra

Los equipos de rastreo de la Policía de Córdoba encontraron este sábado al mediodía el cuerpo sin vida de Agostina Vega en un sector descampado aledaño a barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la ciudad. La información fue confirmada por fuentes de la investigación. El hallazgo cierra la etapa de búsqueda y abre una nueva fase judicial para la causa.

En el lugar estaban presentes desde temprano el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el jefe de la Policía, comisario general Marcelo Marín, y otras autoridades.

Caso Agostina Vega: el ministro de Seguridad afirmó que el único detenido "en cada declaración miente más"

El fiscal Raúl Garzón convocó en carácter de urgencia a los abogados de todas las partes a Jefatura de Policía. En ese encuentro se darían detalles del hallazgo y podría comunicarse un cambio de imputación contra el único detenido en la causa.

Claudio Barrelier está acusado hasta ahora de privación ilegítima de la libertad. Con el cuerpo localizado, la figura podría mutar hacia un homicidio.

Las evidencias que guiaron la búsqueda

Los descampados de Ampliación Ferreyra eran el epicentro de la búsqueda desde hacía dos días. Los investigadores llegaron hasta esa zona con una evidencia central: las imágenes de una cámara de domo policial que captaron el ingreso de Barrelier al barrio el lunes a las 11.45 y su salida a las 12.15.

El entrecruzamiento de datos de antenas telefónicas confirmó que Barrelier estuvo en esa zona exacta durante ese mismo lapso.

La hipótesis de homicidio, desde el principio

La línea investigativa apuntaba al peor desenlace desde el momento en que otra cámara —la misma que registró a Agostina entrando junto al sospechoso a la vivienda de calle Campillo 888— captó a Barrelier cargando en el baúl de un Ford Ka negro un tacho de 20 litros y bolsas negras de consorcio.

Esas imágenes convirtieron la hipótesis del homicidio y el descarte del cuerpo en la línea central de la investigación.

Con el hallazgo de este sábado, la causa ingresa en una nueva etapa. La fiscalía avanza ahora hacia una imputación que refleje la gravedad de lo confirmado.