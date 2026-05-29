Caso Agostina Vega: el imputado cambió su versión y todo apunta al peor final

La investigación por la desaparición de Agostina Vega entró este viernes en su fase más crítica. Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, modificó su declaración ante una nueva citación de la Justicia y reconoció que la adolescente de 14 años ingresó a su vivienda de barrio Cofico la noche en que fue vista por última vez.

El fiscal Raúl Garzón confirmó el cambio de versión, que representa un quiebre sustancial en el expediente. La menor lleva seis días desaparecida. Las primeras horas del sábado serán decisivas.

El uso de la tecnología fue clave en la causa. Se utilizaron ocho cámaras que rodean la casa del imputado. También el detalle de varios chat de los involucrados. Los investigadores lograron reconstruir las últimas horas del sábado.

En paralelo al proceso judicial, los operativos de búsqueda avanzaron sobre Ampliación Ferreyra con un despliegue de más de 200 efectivos. Participaron personal del DUAR, la Policía de Córdoba, grupos tácticos, Bomberos y la División Canes.

El rastrillaje abarcó aproximadamente 240 hectáreas que incluyen sectores descampados y tres lagunas. Para inspeccionar las áreas de difícil acceso se incorporaron botes. La búsqueda también se concentró en Cofico.

Durante la madrugada las tareas continuarán con recursos limitados, dadas las restricciones que impone la oscuridad y las características del terreno. Desde las primeras horas del sábado el operativo volverá a reforzarse.

El giro en la declaración del imputado

Desde el inicio de la causa, Barrelier había sostenido que Agostina nunca había entrado a su casa. Incluso había afirmado que la joven que aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad ingresando a la vivienda era su propia hija, no la adolescente buscada.

Este viernes, tras ser citado a ampliar su indagatoria en Tribunales 2, cambió radicalmente ese relato. Su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, confirmó la modificación.

"En la declaración se mencionó otro vehículo y dijo que Agostina ingresó a la casa, salió y se subió a un auto", precisó el letrado.

Según la nueva versión, Agostina habría entrado al domicilio, salido por sus propios medios y subido a un vehículo que la esperaba. "Ella estaba en comunicación telefónica y sale sola y se sube sola al vehículo", agregó Sánchez del Bianco.

"Mintió para proteger a su hija"

Consultado sobre si su defendido había faltado a la verdad desde el principio, el abogado fue directo: "Sí. Es un derecho que el imputado tiene. Después se podrá cuestionar o no desde el punto de vista ético".

Sánchez del Bianco explicó que Barrelier no dijo la verdad inicialmente "por temor y para proteger a su hija". El defensor también ratificó que continúa al frente de la representación legal del imputado.

La situación procesal de Barrelier se complicó en las últimas horas con nuevos elementos incorporados al expediente. Entre ellos, se investigan los movimientos de un tacho de 20 litros y bolsas que habrían sido detectados en el entorno del sospechoso.

El Ford Ka negro y la pista del vehículo

Uno de los elementos bajo análisis es un Ford Ka negro que habría sido visto por vecinos durante la noche de la desaparición. Según Sánchez del Bianco, ese automóvil pertenece a una amiga del barrio Yofre y Barrelier lo había pedido prestado para buscar herramientas para una changa.

El defensor aclaró que Agostina no se subió a ese vehículo. Sin embargo, reconoció que Barrelier no pudo precisar con exactitud el modelo del auto al que sí habría subido la adolescente al salir de la casa.

La pista del vehículo es uno de los ejes centrales de la investigación. Se especula con la hipótesis de un ajuste de cuentas o una venganza como posible móvil.

La investigación tecnológica: cámaras y celulares

La estrategia de la fiscalía combinó trabajo territorial con análisis tecnológico. Se identificaron ocho cámaras de seguridad cuyas grabaciones están siendo analizadas, con foco en reconstruir los movimientos de Agostina y del imputado durante las horas críticas.

También se peritaron los teléfonos celulares. Los chats son parte del material bajo análisis. Un dato relevante: el teléfono de Agostina se apagó el domingo a la noche, pocas horas después de que fuera vista por última vez.

“No sé, porque tengo que ir con el novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”, se escucha en el mensaje al que accedió TN, que alude a Caludio Barrelier, el único detenido e imputado en la causa.

Los investigadores también pusieron la lupa sobre el antecedente de que Barrelier estuvo preso. Según fuentes de la causa, el padre y la madre del imputado le escribieron durante la investigación, y la madre de Agostina habría consultado a Barrelier qué le había pedido la adolescente.