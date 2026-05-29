Marcha por Agostina: "Mi hija va a aparecer viva", aseguró la mamá

Familiares, amigos y vecinos de Agostina se movilizaron este viernes por el centro de Córdoba para reclamar avances en la investigación. La madre de la chica desaparecida encabezó la marcha y reafirmó su convicción de que su hija se encuentra con vida.

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La concentración partió desde el barrio donde reside la familia. Los participantes viajaron en colectivo hasta el centro y recorrieron avenidas Alem, Bulnes, David Luque, Suipacha y Juan B. Justo hasta llegar a la zona de Tablada y General Paz, desde donde continuaron a pie hacia la intersección de Colón y General Paz.

Marcha por Agostina (Gentileza Cadena 3)

"Mi hija va a aparecer viva. Yo presiento que mi hija está bien", sostuvo la madre durante la movilización. La joven sufrió una descompensación en plena movilización por el centro de la ciudad y fue atendida por unos minutos..

Además, formuló acusaciones contra familiares del principal sospechoso del caso y pidió que se profundicen distintas líneas de investigación, incluido el rol de esa familia. "Yo les digo que su familia miente", afirmó. También reclamó que se detenga a Sol y cuestionó al hijo del sospechoso.

Nicole, tía de Agostina, también tomó la palabra: "Lo único que queremos es que mi sobrina aparezca. Vamos a seguir haciendo marchas, la vamos a seguir haciendo. Vamos a gritar lo que tengamos que gritar".

La causa continúa bajo investigación judicial. La familia exige que las tareas de búsqueda no se interrumpan.