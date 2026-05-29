Allanaron por segunda vez la casa del Barrelier: buscaban huellas de Agostina

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó este viernes un nuevo operativo clave en Córdoba. Personal del Ministerio Público Fiscal, Policía Judicial y grupos especiales de la Policía provincial realizaron otro allanamiento en la casa ubicada en Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, donde vive Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad agravada.

El procedimiento comenzó antes de las 8:30, cuando efectivos de Infantería cortaron la cuadra y los investigadores ingresaron a la vivienda luego de forzar la puerta de entrada. Según trascendió, en las horas previas se habrían detectado movimientos dentro de la propiedad y al momento del operativo encontraron personas en el interior.

El foco de la investigación está puesto en la casa

Equipos especiales de Policía Judicial ingresaron con trajes de bioseguridad y comenzaron a trabajar sobre posibles rastros biológicos, huellas y elementos secuestrados durante los procedimientos anteriores.

Además, los peritos incorporaron luminol, el reactivo utilizado para detectar rastros de sangre u otros fluidos que no son visibles a simple vista. El producto se hizo conocido públicamente durante la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman y ahora forma parte de las pericias en el caso Agostina Vega.

Según trascendió en medios nacionales, la fiscalía habría confirmado que la adolescente de 14 años ingresó a esa casa el sábado por la noche acompañada por Barrelier. La principal incógnita sigue siendo si salió del lugar.

Las cámaras, el celular y la discusión sobre el video

De acuerdo a la reconstrucción judicial, Agostina salió de la vivienda de su madre en barrio General Mosconi y tomó un remís hacia Cofico. Las cámaras de seguridad registraron a una menor entrando al domicilio junto al acusado minutos antes de las 23.

Mientras la familia sostiene que se trata de Agostina, la defensa del detenido intenta instalar otra hipótesis. Tanto el abogado Jorge Sánchez del Bianco como la madre de Barrelier afirmaron públicamente que la joven que aparece en el video sería la hija del acusado y no la adolescente desaparecida.

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Sin embargo, la querella y la fiscalía continúan trabajando sobre otras pruebas que complican esa versión. Entre ellas aparecen registros de llamadas, movimientos telefónicos y la localización del celular de Agostina en la zona de Cofico durante varias horas posteriores a su desaparición.

El mensaje que alarmó a los investigadores

Otro dato que ahora analiza la Justicia son los mensajes que recibió Melisa Heredia, madre de Agostina, mientras se realizaba el primer allanamiento en la casa de Barrelier. Según confirmó ElDoce, la mujer entregó audios, capturas y llamadas a Policía Judicial.

Entre esos contactos hubo uno particularmente inquietante: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”. Los investigadores intentan determinar quién envió ese mensaje y si existe algún vínculo con el entorno del detenido.

Además, los especialistas trabajan sobre decenas de llamados que recibió la familia desde que el caso tomó estado público. La fiscalía busca descartar falsas pistas, bromas o posibles intentos de extorsión.

Qué declaró Claudio Barrelier ante el fiscal Garzón

En paralelo, Claudio Barrelier declaró durante aproximadamente tres horas ante el fiscal Raúl Garzón y volvió a sostener la hipótesis del “auto rojo”.

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Según su versión, Agostina lo llamó para pedirle ayuda para pagar el remís y luego se retiró con otra persona. Hasta el momento, no aparecieron pruebas que confirmen ese recorrido.

La causa también cambió de escala dentro de la estructura judicial. Según fuentes policiales, la búsqueda quedó centralizada en la Unidad Judicial de Homicidios, mientras la fiscalía mantiene abierta la hipótesis de que podría haber más personas involucradas en la desaparición de la adolescente.