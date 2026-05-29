Córdoba celebra una nueva edición de "La Noche de las Lecturas"

La Municipalidad de Córdoba invita a recorrer la ciudad a través de un gran mapa de lecturas. En el marco de una nueva edición de La Noche de las Lecturas, museos, teatros, bibliotecas y centros culturales ofrecerán actividades gratuitas para públicos de todas las edades.

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Cuándo es la Noche de las Lecturas

El recorrido será este viernes 29 de mayo. Arranca a las 18 en barrio Güemes, en el C.C. Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287) con una feria de editoriales independientes cordobesas, presentaciones de libros, charlas y lecturas. La programación incluirá una charla sobre corrección narrativa organizada por Editorial Antipop, la presentación del libro Vanguardia Ancestral de Pimienta Rosa Ediciones y una lectura de producciones realizadas por alumnos de los talleres de escritura y fotografía del espacio.

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Cuáles son las actividades de la Noche de las Lecturas

A pocas cuadras, en el C.C. Paseo de las Artes (Pje. Revol esq. Belgrano) a las 18:30 habrá una nueva edición de “Lectura Creativa”, una actividad donde se compartirán textos producidos en el taller de escritura creativa del espacio. La propuesta busca poner en circulación relatos y escritos nacidos del trabajo con la imaginación y la exploración literaria. La entrada será libre y gratuita.

A la misma hora, el Cabildo (Independencia 30) se convertirá en uno de los epicentros de la jornada. Desde las 18 y hasta las 22, la Editorial Municipal y la Sala Malicha abrirán sus puertas para una propuesta múltiple que combinará muestra de publicaciones, jam de lecturas, trueque de libros e historias a oscuras.

Quienes recorran el espacio podrán conocer la historia editorial del sello municipal y acceder a una exhibición de libros publicados desde 1986. Además, habrá una jam literaria abierta junto a la Sala de lectura infantil y juvenil Malicha Leguizamón, donde personas de todas las edades podrán leer en voz alta e intercambiar libros. Más tarde, alrededor de las 20, la experiencia continuará en la Sala Malicha con lecturas en la oscuridad: una invitación a escuchar historias alumbradas apenas por linternas.

Además en el Cabildo, desde las 18 se realizará una edición especial de la Asamblea Literaria, el ciclo que reúne a talleres y escritores de Córdoba en torno a la escucha y la circulación de la palabra. La jornada comenzará con una feria de publicaciones independientes y música en vivo, mientras que desde las 19 arrancarán las lecturas breves, con participación de autores locales y slams independientes de la ciudad.

Muy cerca de allí, el Teatro Comedia (Rivadavia 254) se sumará a la celebración con “Identidad cordobesa. Poesía y narración de nuestra ciudad”. Desde las 19, en el foyer del teatro, Zezé, integrante de “Los Sicarios de la Palabra”, protagonizará una lectura performática de relatos, poesía y escenas ligadas a la identidad local. La actividad será gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

Otro de los puntos destacados del circuito será el Cineclub Municipal (Blvd. San Juan 49). A las 19, en la biblioteca “Soñar, soñar”, se desarrollará “Mientras leo las nuevas olas”, una lectura de fragmentos de libros y textos vinculados a referentes de la Nouvelle Vague francesa. Integrantes del equipo del Cineclub y realizadores cordobeses pondrán voz a escritos de figuras como François Truffaut, Agnès Varda o Jean-Luc Godard, en homenaje a los 75 años de la histórica revista Cahiers du Cinéma.

A esa misma hora, el Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) propondrá un recorrido performático de lecturas, susurros y poesía en distintos rincones del edificio. La intervención estará a cargo del colectivo Vivir Cuenta, integrado por narradoras y performers que trabajan sobre la oralidad, la escucha y la palabra como experiencia compartida.

La actividad se desplegará entre la Mediateca Enterate, el patio, el aljibe y los pasillos del centro cultural, generando pequeñas escenas íntimas de narración y poesía susurrada.

Además, la Casona Municipal (Gral. Paz 395) formará parte con “Lectura de catálogo”, una propuesta organizada junto a Caballo Negro Editora. En la Sala del Piano habrá lecturas de fragmentos de obras publicadas por la editorial, acompañadas por una muestra de piezas plásticas que luego se transformaron en tapas de libros.

A partir de las 21 la noche continuará en la confitería Oriental, ubicada en el Paseo de la Oriental, con una lectura de poesía junto a Chacho Marzetti en el marco del ciclo “Corazón relator”, mientras que el Coro Municipal de Jóvenes de Córdoba acompañará la jornada con una presentación especial.

Por su parte, el Centro Cultural San Vicente (San Jerónimo 2850), ofrecerá una de las experiencias más singulares de la programación. Desde las 19.30 y con funciones cada 30 minutos, el auditorio ambientado del espacio recibirá “Historias de Drama y Terror en la República”, un ciclo de narración oral inspirado en leyendas urbanas y relatos barriales basados en hechos reales.

Las historias (“El Guardián de la Plaza”, “El Vecino sin Cabeza” y “Pesadilla en la Calle Argandoña”) recorrerán el suspenso psicológico y el realismo mágico para reconstruir imaginarios y memorias de San Vicente desde la oralidad y el “acento cordobés” que atraviesa toda esta edición de La Noche de las Lecturas.

También participará la empresa TAMSAU. La iniciativa contempla la intervención de 10 estaciones del sistema Bici Cba mediante la colocación de códigos QR que invitarán a los usuarios a acceder a una selección de cuentos, poesías y fragmentos literarios de autores cordobeses. A través de un enlace de audio, las personas podrán escuchar las obras desde sus dispositivos móviles mientras recorren la ciudad. Además, se dispondrá material literario impreso en los canastos de las bicicletas para promover el acceso a la lectura y acercar la literatura local a vecinos y vecinas de una manera innovadora y accesible.

Fuente: Municipalidad de Córdoba.