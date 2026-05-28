Las primeras ballenas ya se dejan ver en el Golfo Nuevo de Puerto Madryn

Aunque la temporada oficial de avistajes embarcados de Ballena Franca Austral comenzará el próximo 9 de junio, numerosos ejemplares ya arribaron a las aguas del Golfo Nuevo y empiezan a regalar las primeras imágenes de una de las temporadas más esperadas del año en Puerto Madryn.

El Doradillo, un escenario natural único

Durante la temporada, que se extiende de junio a diciembre, miles de ejemplares de Ballena Franca Austral llegan al Golfo Nuevo para reproducirse y criar a sus ballenatos. Una de las particularidades de Puerto Madryn es la posibilidad de observarlas desde la costa, especialmente en la playa del ANP El Doradillo, entre junio y septiembre.

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Allí, la geografía de canto rodado y la pendiente pronunciada permiten que las ballenas se acerquen a escasos metros de la orilla, ofreciendo un espectáculo natural de enorme cercanía. Este comportamiento, asociado principalmente a hembras con crías o en etapa de gestación, responde a estrategias naturales de resguardo frente al cortejo de los machos.

Por su parte, el avistaje embarcado tiene como epicentro Puerto Pirámides, dentro del Área Protegida de la Península Valdés. Con excursiones de aproximadamente 90 minutos, esta experiencia ofrece una altísima probabilidad de encuentro con ballenas, convirtiéndose en uno de los pocos lugares del mundo donde la observación está prácticamente garantizada.

En muchos casos, los visitantes son testigos de interacciones espontáneas, donde los animales, de manera natural y sin interferencias, se acercan a las embarcaciones generando momentos de profunda conexión.

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El modelo patagónico de avistaje: observar sin invadir

Lejos de ser una actividad invasiva, el avistaje de ballenas es hoy considerado una práctica sustentable en sí misma. En términos de conservación, el desarrollo del ecoturismo ha sido clave para garantizar la protección de estos gigantes del mar y su entorno.

A diferencia de antiguos modelos extractivos, el uso no letal de este recurso natural demuestra que una ballena viva genera un valor económico, ambiental y educativo mucho mayor que cualquier aprovechamiento que implique su daño o desaparición. Así, el avistaje se transforma en un motor de conservación, donde la biodiversidad es el principal activo a proteger.

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Conservación, regulación y turismo responsable

La actividad está estrictamente regulada por normativas provinciales que establecen protocolos claros para asegurar el bienestar de la fauna. Desde 2005, la denominada “técnica patagónica” fija pautas sobre distancias, tiempos de permanencia y cantidad de embarcaciones, con controles permanentes por parte de guardafaunas y Prefectura Naval. El incumplimiento de estas reglas puede derivar en sanciones severas, incluyendo la inhabilitación para operar.

El crecimiento sostenido de la población de ballenas en el Golfo Nuevo —con más de 2.200 ejemplares registrados en las últimas temporadas— refuerza la necesidad de continuar avanzando en la regulación y concientización, especialmente en zonas no protegidas como el frente costero urbano de Puerto Madryn. En este contexto, iniciativas orientadas a la educación ambiental y el ordenamiento de las actividades náuticas resultan fundamentales para preservar este patrimonio natural a largo plazo.

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Más allá de las ballenas, el ecosistema patagónico ofrece una diversidad de especies que enriquecen la experiencia: lobos marinos, pingüinos, aves costeras y una amplia variedad de fauna terrestre que convive en equilibrio en este entorno privilegiado. Todas estas actividades se desarrollan bajo una premisa común: minimizar el impacto humano y garantizar la conservación del hábitat.

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