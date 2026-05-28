Zona Fría: Llaryora avanzó en la Unicameral para presionar a los senadores contra el recorte de Milei

Encolumnado detrás del duro reclamo de Martín Llaryora al gobierno de Javier Milei por la quita de subsidios al gas, el oficialismo provincial avanzó este jueves en la Unicameral con una sesión especial cargada de tensión política, acusaciones cruzadas y un final polémico por la forma en que se aprobaron los artículos que ponen una luz de alerta sobre la reforma libertaria al régimen de Zona Fría.

Aduciendo el planteo conjunto realizado por intendentes y jefes comunales en contra del recorte de Milei, el PJ logró aprobar una declaración para “instruir” a los senadores nacionales por Córdoba “a defender los intereses de la provincia” en el debate que se viene en el Senado por el proyecto que modifica el esquema de subsidios al gas.

Sin embargo, el camino estuvo lejos de ser lineal: el oficialismo debió modificar sobre la marcha su estrategia parlamentaria para alcanzar los dos tercios requeridos y terminó apalancándose en el artículo impulsado por la bancada de la UCR.

La discusión escaló rápidamente y dejó expuesta no solo la disputa entre el llaryorismo y el gobierno libertario, sino también una interna opositora sobre cómo posicionarse frente a Milei. Mientras el PJ buscó nacionalizar el debate bajo el eje de la “defensa de Córdoba”, parte de la oposición denunció una “sobreactuación” electoral del oficialismo y respondió con munición pesada contra el “modelo cordobés”, apuntando a la presión impositiva, los tarifazos provinciales y los ajustes aplicados por la gestión provincial.

La jugada del PJ

El momento de mayor tensión llegó sobre el final del debate. El oficialismo necesitaba una mayoría agravada para aprobar el artículo central de la resolución de la Cámara: el que instruía a los senadores nacionales cordobeses a rechazar el recorte de subsidios. Pero, ante las dificultades para alcanzar los votos, el PJ terminó tomando como propio el artículo 1 del dictamen en disidencia presentado por el radicalismo.

La diferencia política no era menor. Mientras el texto original del oficialismo buscaba ordenar explícitamente a los senadores que rechacen el proyecto impulsado por Milei, la UCR proponía una redacción más amplia: “defender los intereses de Córdoba” y reclamar una “readecuación” del régimen de subsidios.

Finalmente, el artículo aprobado quedó redactado de la siguiente manera: “Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, según lo establecido en el artículo 104 inciso 5 de la Constitución Provincial, a defender los intereses de la provincia en el tratamiento del proyecto presentado bajo el N°003 PE 2026, que busca readecuar el régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías y que generará un perjuicio económico a las familias cordobesas”.

La votación electrónica arrojó 55 votos afirmativos y 12 negativos. Acompañaron el PJ, el PRO, buena parte del radicalismo y legisladores de distintos bloques unipersonales. Sin embargo, el tablero también dejó expuesta una fractura interna en la UCR: mientras la mayoría del bloque acompañó, otros radicales votaron en contra. Entre ellos aparecieron Miguel Nicolás y Alejandra Ferrero, aunque Nicolás justificó su accionar al impugnar el resultado. “La votación es nula”, afirmó el radical, algo que fue rechazado por el oficialismo.

Por su parte, el juecismo encabezado por Walter Nostrala, el mileísta Gregorio Hernández Maqueda y un grupo minoritario de radicales rechazaron el planteo del PJ a los senadores nacionales, en particular, a los libertarios Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.

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Más tensión

La polémica no terminó allí. Luego del primer artículo, el debate volvió a calentarse por los artículos 2 y 3 impulsados por el oficialismo, que terminaron aprobándose por mayoría simple: 36 votos afirmativos contra 31 negativos.

La UCR cuestionó con dureza que el PJ rechazara incorporar un artículo que apuntaba directamente contra la presión tributaria provincial. Ese texto advertía sobre “el incremento de la presión tributaria y tarifaria provincial registrado desde el año 2023”, con aumentos “superiores al 500%”, e instaba al Gobierno provincial a reducir impuestos, tarifas y el denominado “Costo Córdoba”.

Lejos de aceptar esa incorporación, el oficialismo avanzó con su propio despacho. Otro de los artículos aprobados expresó “preocupación y rechazo” a la media sanción otorgada en Diputados al proyecto nacional que modifica el régimen de Zona Fría, al considerar que provocará “un importante aumento en las tarifas de gas natural” y profundizará las desigualdades territoriales y sociales.

El otro punto fuerte del texto que contó con luz verde apuntó contra la compensación y condonación de deudas a Edenor y Edesur impulsada por el Gobierno nacional. El legislador socialista Matías Chamorro denunció que el proyecto favorece exclusivamente a las distribuidoras eléctricas del AMBA mientras se eliminan subsidios para usuarios del interior.

“Edenor y Edesur acumularon una deuda millonaria con Cammesa por energía que compraron y no pagaron. Y, metido dentro de una ley de Zona Fría, se les reconoce esa deuda solo a ellas, no a las distribuidoras del interior”, cuestionó el oficialista, quien además acusó a la Nación de “volver a concentrar beneficios en el AMBA mientras transfiere cargas fiscales a las provincias”.

“Defender a Córdoba” o “sobreactuación”

El jefe del bloque oficialista, Facundo Torres, defendió la convocatoria y sostuvo que la sesión “tuvo un fuerte sentido territorial e institucional”. Remarcó el mensaje de más de 168 intendentes y jefes comunales de distintos espacios políticos y aseguró que Córdoba dio “una señal política clara y contundente”.

“Esto también es federalismo: dejar de beneficiar siempre al AMBA mientras el interior vuelve a pagar las consecuencias”, sostuvo el legislador. Asimismo, apuntó contra sectores opositores que —según dijo— intentaron “relativizar el debate para no incomodar a Milei”, aunque terminaron acompañando el pedido para que los senadores defiendan el régimen de Zona Fría.

"Esta sesión no fue un show. Fue una respuesta institucional y territorial frente a una medida nacional que perjudica a Córdoba y que afecta directamente la vida cotidiana de millones de cordobeses", sentenció Torres.

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En la misma línea, la legisladora Ileana Quaglino cuestionó con dureza la eliminación de subsidios y acusó al Gobierno nacional de actuar sin “sensibilidad social”. “Calefaccionarse después de un día de trabajo o estudio no es un lujo, es un derecho”, afirmó. Pero, sobre todo, cargó contra los diputados nacionales de La Libertad Avanza que celebraron la media sanción del proyecto. “Festejaban haberle quitado el subsidio al gas a la gente. Se cagaron de risa”, lanzó.

Del otro lado, el juecismo rechazó de plano la avanzada del PJ. El legislador Walter Nostrala calificó la sesión especial como “un circo” montado por Llaryora y acusó al gobernador de “abrazarse a las ideas del kirchnerismo”.

“Extrañan los subsidios a mansalva y los ATN”, disparó, al recordar que su espacio (Luis Juez y Ernesto Martínez) no acompañó en 2021 la ley de Zonas Frías impulsada por Máximo Kirchner. Asimismo, sostuvo que el esquema vigente generaba inequidades y afirmó que “los pobres terminaban subsidiando el consumo de gas de los countries”.

“Los cordobeses ya eligieron otro modelo”, afirmó el juecista, al recordar la derrota de Schiaretti y Llaryora en las últimas elecciones nacionales frente a Milei. “No sobreactúen más como defensores de los pobres porque la gente ya no les cree”, cerró.

“Modelo Córdoba”

Pero el principal eje opositor giró sobre la presión tributaria provincial. El radical Miguel Nicolás respondió a las críticas del PJ contra el ajuste nacional enumerando aumentos tarifarios aplicados en Córdoba. Según sostuvo, una factura de luz pasó de 13.488 pesos en 2024 a 68.500 pesos en 2025, mientras que el agua aumentó un 322% y los peajes un 567%.

“También hay crueldad en Córdoba”, lanzó Nicolás, quien acusó al oficialismo de cuestionar el ajuste nacional mientras aplica incrementos “muy por encima de la inflación”.

Su par, Alejandra Ferrero profundizó esa línea discursiva y apuntó directamente contra los recortes provinciales. La radical enumeró reducciones presupuestarias en programas vinculados a discapacidad, PAICOR, infraestructura escolar, empleo, violencia familiar y tarifa solidaria.

“Se acuerdan de los pobres solamente cuando tienen que gritarle a Nación”, cuestionó. Además, cargó contra Ingresos Brutos y sostuvo que la factura del gas “esconde un cobro” provincial a través del impuesto que definió como “el más regresivo”.

De este modo, la sesión especial que el oficialismo pensó como una demostración de fuerza política para respaldar el reclamo de Llaryora frente a Milei terminó convertida también en un nuevo ring de discusión sobre el costo del modelo cordobés y la presión fiscal fogoneada por la oposición, y el posicionamiento del PJ provincial frente al gobierno libertario.