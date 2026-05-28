Así se activa el protocolo de búsqueda: “Nosotras no buscamos muertas, buscamos vivas”

La desaparición de Agostina Vega volvió a poner en discusión los tiempos de reacción del Estado y la importancia de las primeras horas en la búsqueda de menores. Desde el colectivo Ni Una Menos Córdoba cuestionaron la demora en la activación de la alerta Sofía y advirtieron que la difusión inmediata de imágenes y datos es clave para obtener pistas.

“En este caso en particular la alerta Sofía llega tarde”, sostuvo Mariel Soria, integrante del colectivo, en diálogo con Punto a Punto Radio. Según explicó, la circulación temprana de la foto de Agostina permitió que el remisero que la trasladó pudiera identificarla y aportar datos relevantes para la investigación.

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Soria remarcó que el colectivo trabaja desde hace más de 11 años acompañando búsquedas de personas desaparecidas y difundiendo alertas a través de redes sociales. “Cuando tomamos conocimiento de que una persona está faltando de su domicilio, nos comunicamos con los familiares y corroboramos que haya una denuncia radicada. En ese caso tomamos contacto también con las unidades judiciales para poder replicar a través de nuestras redes sociales los datos que sirvan para identificar a la persona y colaborar en la búsqueda”, explicó Mariel Soria.

Difusión oficial

Entre los elementos considerados importantes aparecen la ropa que llevaba puesta, tatuajes, piercings, color de pelo o cualquier rasgo distintivo. “Todo lo que ayude a que personas que no la conocen puedan identificarla”, indicó.

Además, insistió en que las primeras horas son fundamentales. “La alerta Sofía tiene que ser inmediata porque las horas son cruciales”, afirmó. También cuestionó que la difusión inicial de la búsqueda haya recaído primero en organizaciones sociales y no directamente en los mecanismos oficiales. “No puede salir antes un pedido de difusión de un colectivo que la alerta Sofía”.

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En ese sentido, insistió en que el rol social debe centrarse en la difusión de la imagen de la adolescente y en aportar información únicamente a los canales oficiales, como el 911 o el 134. “No hay que enviar datos a familiares ni a medios porque eso puede entorpecer la investigación”, remarcó.

Por último, la integrante de Ni Una Menos Córdoba aseguró que todas las búsquedas deben sostenerse con la expectativa de encontrar a la persona con vida. “Nosotros no buscamos muertas, buscamos vivas. Vivas se fueron, vivas las queremos de vuelta”, concluyó.