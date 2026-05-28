Caso Agostina Vega: Barrelier declaró y volvió a hablar del “auto rojo”

Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega, declaró este jueves ante el fiscal Raúl Garzón en el marco de la causa que mantiene en vilo a Córdoba y al país. El hombre de 33 años, imputado por privación ilegítima de la libertad, fue trasladado desde el penal de Bouwer hasta Tribunales II y prestó declaración indagatoria durante varias horas, donde negó ser el responsable de la desaparición de la adolescente de 14 años.

Tras la audiencia, Garzón confirmó que la investigación continúa activa y que siguen los operativos para encontrar a la menor. “La actividad de la fiscalía y de la policía continúa intensamente para dar con el paradero de Agostina”, sostuvo. Además, indicó que Barrelier “hizo uso de su derecho de defensa” y que su declaración “se ha incorporado en la causa”.

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Por su parte, el abogado defensor Jorge Sánchez del Bianco aseguró que su cliente mantuvo la misma versión que había dado anteriormente: afirmó que Agostina lo contactó para que le pagara el remis, que luego caminaron juntos por barrio Cofico y que la adolescente finalmente se habría subido a un Volkswagen Gol rojo. Según explicó el letrado, Barrelier sostuvo ante la fiscalía que “la encontró, pagó el remis, caminaron dos cuadras” y después apareció el vehículo.

El abogado agregó además que Barrelier cree que “había un escape previamente diagramado” porque, según dijo, le llamó la atención que el auto rojo apareciera pocos minutos después de que Agostina le preguntara por una dirección. Sin embargo, esa hipótesis ya había sido descartada públicamente por el propio fiscal Garzón durante la investigación.

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Sánchez del Bianco también insistió en que la niña que aparece en el video ingresando al domicilio allanado de calle Juan del Campillo 878 sería la hija de Barrelier y no Agostina. “Está 100 por ciento seguro”, afirmó el defensor. Además, señaló que el acusado le pidió aclarar públicamente que su vivienda “no es un búnker” y negó cualquier vínculo con la barra de Instituto. “Es hincha y está afiliado al club, pero no forma parte de ninguna facción ni es barrabrava”, sostuvo.

Por último, el abogado indicó que las personas que salieron de la casa de barrio Cofico durante los allanamientos declararon únicamente como testigos. Según explicó, se trata de un matrimonio al que Barrelier les prestaba alojamiento desde enero