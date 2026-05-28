Cómo es el vino elaborado a 1.200 metros de altura para celebrar el Día Internacional del Chardonnay

Para celebrar el Día Internacional del Chardonnay, se presenta un vino elaborado con uvas provenientes de Los Chacayes, en el Valle de Uco, a 1.200 metros sobre el nivel del mar. La altitud, la amplitud térmica y los suelos de montaña son los factores que la bodega identifica como determinantes en el perfil del vino.

Finca Bandini viene sosteniendo en el segmento premium un foco en la identidad territorial y la producción de altura. Ahora con Magno Corpore se consolida como una de las etiquetas representativas de esa línea, junto con el trabajo enológico orientado a demostrar el potencial de las variedades blancas en la Mendoza de altura.

La cepa Chardonnay es una de las variedades blancas de mayor presencia en los principales mercados vitivinícolas del mundo. Su cultivo en la Argentina tiene una historia de varias décadas, aunque en los últimos años la producción de altura en Mendoza le dio un impulso renovado a su imagen dentro del segmento premium.

Origen y proceso de elaboración

El viñedo se implanta en suelo franco arenoso profundo con riego por goteo. Según la bodega, la cosecha es manual, racimo por racimo y grano por grano, con una selección orientada a preservar la expresión varietal.

Durante el prensado se utiliza hielo seco para mantener la frescura de la fruta. La fermentación se realiza a temperatura controlada constante de 13°C, una práctica habitual en la elaboración de blancos de alta gama orientada a conservar los aromas primarios.

Luego de la fermentación, el vino permanece 12 meses en barricas de roble francés de primer uso. El proceso incluye trabajo sobre lías finas, una técnica que aporta textura y complejidad al vino sin recurrir a la madera como elemento dominante.

En copa, el Magno Corpore Chardonnay presenta color ámbar con destellos dorados. En nariz, la bodega describe notas a manzanas horneadas y avellanas, con tipicidad varietal que convive con frescura.

La bodega y su emplazamiento

Finca Bandini está ubicada en el límite entre Las Compuertas y Vistalba, en Luján de Cuyo. La finca combina producción enológica con una propuesta de enoturismo que incluye recorridos en carrito de golf por el viñedo, interpretación de perfiles de suelo y microzonas, blending games, cabalgatas y almuerzos maridados.

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Desde el punto de vista técnico, la bodega trabaja con distintos recipientes de vinificación: barricas premium, foudres, clayvers de cerámica y huevos de concreto. El equipo realiza microvinificaciones por parcela como parte de su proceso de estudio del terroir.

"Interpretar la potencia del terroir a través de una de las cepas blancas más elegantes del mundo fue siempre el objetivo detrás de este vino", señalaron desde la bodega en el marco de la celebración.

Distribución y precio

El Magno Corpore Chardonnay está disponible en vinotecas y restaurantes de todo el país, con un precio sugerido de $60.000. También se puede adquirir directamente en la bodega, ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza.

La finca cuenta con más de 70 hectáreas rodeadas de viñedos y vista a la Cordillera de los Andes. Además de la venta directa, ofrece degustaciones guiadas y experiencias de hospitalidad orientadas al turismo vitivinícola de alta gama.

El contexto del Chardonnay en Argentina

La variedad Chardonnay ocupa un lugar relevante en la producción vitivinícola nacional. Históricamente asociada a regiones como Borgoña en Francia o el condado de Sonoma en California, la cepa encontró en la altitud andina —especialmente en el Valle de Uco— un ambiente propicio para desarrollar vinos con mayor acidez natural, menor graduación alcohólica y perfiles aromáticos más frescos que los obtenidos en zonas de menor altura.

Los Chacayes, donde Finca Bandini tiene implantado su viñedo, es uno de los distritos del Valle de Uco que en los últimos años concentró mayor atención por parte de bodegas de alta gama. La combinación de altitud, suelos pedregosos y amplitud térmica diaria es el argumento que sostiene la apuesta de productores que eligieron esa zona para desarrollar blancos de guarda.