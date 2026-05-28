Tres cordobeses en la lista de la Selección argentina para el Mundial

Argentina entra, de a poco, en un estado de electricidad compartida, de respiración colectiva que atravesará oficinas, talleres, escuelas, bares y lo que se les ocurra... las conversaciones girarán alrededor de la pelota. Argentina y Mundial, un romance eterno. Y ahora, aunque parezca que no hay clima mundialista, comenzrá ese vértigo con mezcla de épica y pertenencia; iniciarán esas cábalas alocadas ybanderas colgadas. El clima mundialista arranca ahora. ¿Por qué?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará la cita en Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022 y este jueves el DT dio a conocer la lista de 26 futbolistas que nos representarán.

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Con Lionel Messi como abanderado, la nómina está integrada por tres arqueros, ocho defensores, siete mediocampistas y ocho delanteros. Aunque hay que tener en cuenta que la gran mayoría puede ocupar diversos roles y posiciones en el campo de juego. Hay tres cordobeses: Julián Álvarez, Cristian Romero y Nahuel Molina. Tres que ya saben cómo pesa la Copa del Mundo.

El esperado anuncio se hizo a través de un video compartido en las redes sociales oficiales de la albiceleste, donde Scaloni, como protagonista destacado, junto al utilero Marito De Stéfano, pidieron: "Necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos".

De las ausencias llamativas, están Franco Mastantuono, 'Huevo' Acuña y Emiliano Buendía.

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LOS 26 DEL MUNDIAL SON:

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid).



Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).



Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)