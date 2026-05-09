Romero, Álvarez y Molina: ¿cómo llegan los seleccionados cordobeses al Mundial 2026?

Lionel Scaloni afina el lápiz y enciende velas. A un mes del inicio del Mundial 2026, el DT de Argentina ya tiene la lista de los 55 futbolistas preseleccionados para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá -la AFA deberá oficializarla en las próximas horas-, y aguarda que el final del apretado calendario de la temporada no arroje malas nuevas en materia de lesionados. Entre el 25 de mayo y el 1 de junio, la Fifa deberá tener confirmados los 26 elegidos de cada uno de los 48 equipos participantes.

Por cuestiones físicas, ya quedaron fuera de juego Juan Foyth, integrante del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, y Joaquín Panichelli, quien venía ganando espacios en la consideración del cuerpo técnico albiceleste. El defensor de Villarreal se rompió el tendón de Aquiles de su pierna izquierda en enero pasado, mientras que el delantero del Olympique se lesionó el ligamento cruzado de su rodilla derecha a fines de marzo.

Entre algodones están el delantero Lautaro Martínez y el mediocampista Nicolás González, ambos con dolencias musculares que les han impedido jugar con normalidad en los últimos tiempos. La lista de ‘tocados’ también incluye a los cordobeses Cristian ‘Cuti’ Romero y Julián Álvarez, dos jugadores que en la consideración de Scaloni integran el ‘equipo ideal’, donde también figura Nahuel Molina, el otro embajador mediterráneo que asoma como fija para el Mundial más numeroso y más largo de la historia.

‘TOCADO’. Atlético de Madrid resguarda a Julián Álvarez, quien sufrió un esguince de tobillo en la primera semifinal de Champions ante Arsenal. /// CEDOC PERFIL

Carrera contrarreloj

En sus redes sociales, Romero publicó días atrás una serie de imágenes que lo muestran en plena recuperación del esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha, lesión que lo obligó a dejar la cancha en el partido que Tottenham Hotspur jugó ante Sunderland, el pasado 12 de abril.

La dolencia marginó al zaguero del epílogo de la Premier League, donde su equipo se juega la permanencia. Los sucesivos encuentros ante Leeds United, Chelsea y Everton serán determinantes para resolver la suerte de los ‘Spurs’, que iniciaron la competencia de la temporada 2025/2026 jugando la final de la Supercopa de la Uefa frente a París Saint Germain.

Desde agosto pasado, ‘El Cuti’ participó en 36 de los 55 encuentros que Tottenham disputó entre amistosos de pretemporada y compromisos de Premier League, FA Cup, Copa de la Liga Inglesa y Champions, además de la citada definición que su equipo protagonizó como último campeón de la Europa League. Fue 35 veces titular y una vez ingresó desde el banco de suplentes, por lo que tuvo presencia en el 65% de los cotejos.

Desde la final mundialista de Qatar 2022, Argentina jugó 37 partidos, con 30 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

Aunque su lesión no resultó tan grave como pareció en un primer momento, Romero llegará con lo justo para la XXIII Copa de la Fifa, que en el caso de Argentina tendrá su puntapié inicial el 16 de junio ante Argelia, en Kansas. Hasta el momento de su obligada deserción, el ex Belgrano venía siendo la mayor certeza defensiva en el elenco de Scaloni, donde la veteranía de Nicolás Otamendi, la inactividad de Lisandro Martínez y las oscilantes actuaciones de Leonardo Balerdi y Marcos Senesi plantean algunas incógnitas. Este panorama podría abrir el juego a favor de Mariano Troilo, otro jugador con pasado en ‘El Pirata’ de barrio Alberdi, y también para un ex Talleres: el pampeano Tomás Palacios.

SIN CONTINUIDAD. Nahuel Molina fue titular en el 42% de los partidos que su equipo, Atlético de Madrid, disputó en la temporada 2025/2026. /// CEDOC PERFIL

Mi pie izquierdo

Julián Álvarez jugó la segunda semifinal de Champions League hasta que el tobillo le dijo basta. Una dolencia en el pie izquierdo condicionó su participación en la revancha entre Atlético de Madrid y Arsenal, y terminó dejándolo fuera de juego en forma anticipada, más allá de la infiltración que permitió forzar su participación en el decisivo compromiso de Londres.

‘La Araña’ no jugó este sábado ante Celta de Vigo y seguramente tampoco será de la partida el martes contra Osasuna. Ubicado en el cuarto puesto de la Liga Española, lejos de la lucha por el título y sin riesgos de perder su posición de clasificación a la Liga de Campeones de Europa 2026/2027, el elenco ‘colchonero’ tal vez ya no cuente con su jugador franquicia hasta el final del certamen, donde también le queda enfrentar a Girona y Villarreal.

Álvarez -uno de los jugadores con más carga de trabajo en los últimos años, según los registros del sindicato mundial de futbolistas FIFPro- disputó 51 partidos y convirtió 20 goles en la actual temporada, donde Atlético de Madrid acumula 61 presentaciones entre amistosos y encuentros de Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Champions. El atacante de Calchín fue titular en 44 ocasiones, siete veces entró como recambio y en nueve oportunidades quedó fuera de la convocatoria, computando una participación en el 85% de los compromisos.

CUATRO CAMPEONES. Molina, Dybala, Romero y Álvarez, los futbolistas cordobeses que ganaron ‘La Tercera Estrella’ en Qatar 2022. /// CEDOC PERFIL

De la cancha al banco

Nahuel Molina, compañero de Álvarez en Atlético de Madrid, no ha tenido problemas de lesiones en los últimos tiempos, aunque el Mundial 2026 lo encontrará al final de una temporada irregular en su club. Desde agosto de 2025, el oriundo de Embalse suma 26 partidos como titular, 23 en carácter de sustituto y 12 encuentros ausente con el elenco que dirige Diego Simeone. Su planilla acredita una participación en el 80% de los cotejos, aunque el porcentaje se reduce al contabilizar sus presencias desde el pitazo inicial: 42%. En el seleccionado nacional es una fija para el lateral derecho, posición en la que seguramente volverá a alternar con Santiago Montiel.

Esa falta de continuidad es la que alienta las versiones sobre una posible transferencia de Molina en vísperas de la Copa del Mundo. Inter de Italia es el club que tendría en la mira al jugador surgido en el Club Náutico Fitz Simon, quien el año pasado estuvo en el radar de Manchester City.

Argentina competirá en el Grupo J y enfrentará sucesivamente a Argelia, Austria y Jordania.

Romero y Álvarez tampoco son ajenos a los rumores que empiezan a agitar sobre los posibles movimientos del próximo mercado de pases europeo, y que vinculan al zaguero con Real Madrid y al delantero con Barcelona. En tal sentido, trascendió que el club catalán se habría fijado un tope de 100 millones de euros para invertir en el fichaje de ‘La Araña’, lo que equivale el 20% de la cláusula de rescisión establecida por Atlético de Madrid.

Convocados por primera vez en la previa de la Copa América 2021, Molina, ‘El Cuti’ y Álvarez se sumaron al seleccionado argentino siendo jugadores de Udinese, Atalanta y River Plate. Cuando se disputó el Mundial de Qatar 2022, sus pases pertenecían respectivamente a Atlético de Madrid, Tottenham Hotspur y Manchester City.

Sin Panichelli y con remotas chances para Paulo Dybala (el otro cordobés que participó en la obtención de la ‘Tercera Estrella’), las expectativas de sumar más presencia mediterránea en el Mundial 2026 se reducen a las posibles presencias de Troilo, de buen presente en Parma, y de Enzo Barrenechea, mediocampista de Benfica, entre los preseleccionados.