El Aeropuerto Taravella reinauguró su sala VIP: ya opera las 24 horas y cuadriplicó su capacidad

El plan de posicionamiento del Aeropuerto Ambrosio Taravella dio un paso clave este viernes con la reinauguración de su sala VIP, un espacio que fue remodelado de manera integral no solo para ampliar su infraestructura, sino para responder a una demanda histórica de la plaza local: el funcionamiento continuo durante las 24 horas.

Según explicaron los propios directivos de Aeropuertos Argentina 2000 y de la concesionaria, la renovación de este sector —gestionado por la firma AMAE Lounge— acompaña un crecimiento que ha tenido el Aeropuerto que no sólo se manifiesta en infraestructura sino también en una sostenida reactivación de las frecuencias muchas de ellas en horarios nocturnos y de madrugada. De esta manera, el Aeropuerto de Córdoba eleva su estándar de competitividad en materia de oferta turística y de viajes de negocios.

“El aeropuerto de Córdoba vive el mejor momento de su historia”

Crecimiento

La transformación del espacio no fue un simple cambio estético, sino una obra estructural que expandió en metros cuadrados y en capacidad al sector que funcionaba anteriormente.

En diálogo con este medio, Julieta Cruz, Gerente de Salas VIP de AMAE, detalló el impacto de la obra en términos de capacidad: "La sala contaba con 19 lugares e hicimos una remodelación muy grande. Ampliamos la sala a 76 lugares, casi la cuadriplicamos", precisó la ejecutiva, graficando la magnitud de la intervención en la terminal aérea. "Toda la sala es nueva, todo hecho de nuevo. Antes la sala terminaba acá... Entonces ahora tenemos un espacio mayor", describió respecto a las dimensiones actuales.

El otro salto cualitativo responde directamente a las necesidades del nuevo esquema de conectividad de Córdoba. "El otro beneficio que vino con esto es que abrimos 24 horas. Antes la sala abría de 6:30 a 22 y ahora estamos abriendo 24 horas porque, bueno, hay varios vuelos durante la madrugada", argumentó Cruz, vinculando la decisión al movimiento nocturno que registra el aeropuerto local.

Mitigar el estrés: objetivo central

Desde la firma responsable del diseño, la construcción y la gestión operativa —que cuenta con una fuerte presencia federal que incluye terminales en Aeroparque, Ezeiza, Bariloche, Mendoza, Iguazú, Jujuy, Salta, Rosario y Comodoro Rivadavia— explicaron que el foco está puesto en la experiencia del usuario antes de abordar el avión.

"Nos ocupamos del 100% del servicio, desde el staff, la infraestructura, la parte de catering, toda la construcción... El diseño es nuestro", detalló Cruz. La ejecutiva remarcó que el propósito principal es aislar al pasajero de las tensiones propias de las áreas comunes de los aeropuertos: "Lo que buscamos acá es que tengan una experiencia integral, que se puedan sentir en casa. La idea es que el pasajero acá empiece su viaje y empiece su experiencia de viajar, que siempre está muy llena de nervios y de estrés. Que este sea el lugar previo... tener las necesidades cubiertas", concluyó.

Servicios, gastronomía y canales de acceso

La remodelación incluyó una propuesta gastronómica actualizada y adaptada a los distintos momentos del día (desayuno, almuerzo, cena y opciones para la madrugada), además de la incorporación de innovación tecnológica mediante el sistema Vista TV, una propuesta de comunicación a través de pantallas pensada para la interacción con marcas interesadas en el entorno aeroportuario.

La sala ya se encuentra totalmente operativa para el ingreso de los pasajeros. El espacio mantiene convenios con las principales credenciales y membresías del mercado internacional, incluyendo DragonPass, LoungeKey, MasterCard Airport Experiences, Mileonair, Priority Pass, Visa Airport Companion, Air Europa y Premium Pass.