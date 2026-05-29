Caso Agostina Vega: Castelo advirtió una “falta de comunicación” con la familia

El docente de la Diplomatura en Criminología de la Universidad Blas Pascal, Daniel Casteló, cuestionó la comunicación de las autoridades con la familia de Agostina Vega y sostuvo que “han fallado en la comunicación con los damnificados directos”. A seis días de la desaparición de la adolescente de 14 años, consideró que debería existir un interlocutor que mantenga informados a los familiares mientras avanza la investigación.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el especialista aseguró que comprende el malestar expresado por los familiares de la joven desaparecida. “Escuché al abuelo y me conmovió. Me puse en su lugar y hubiese hecho exactamente lo mismo. Aquí hay una falta de comunicación por parte de las autoridades con los damnificados directos y tendría que haber alguien que actúe como interlocutor para tratar de calmar esa ansiedad”, sostuvo.

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Más allá de esa crítica, Casteló respaldó el trabajo que lleva adelante la fiscalía y explicó que las medidas desplegadas durante los últimos días apuntan a consolidar las pruebas ya reunidas. “Creo que el fiscal debe tener algún dato como para decir que está en el camino correcto. Está reforzando su investigación con todos estos movimientos que vemos”, afirmó.

En ese sentido, detalló que la investigación se apoya en tres tipos de pruebas. “El fiscal maneja la prueba testimonial, la prueba técnica y la prueba documental. Cuando entrelaza esas tres pruebas llega a la verdad absoluta”, explicó. Según indicó, los testimonios aportan información inicial y luego son corroborados mediante elementos técnicos como huellas, registros genéticos o documentación.

“Si alguien dice que vio ingresar a la niña a un domicilio, el fiscal trata de establecer esa presencia a través de la prueba técnica, ya sea huellas digitales o ADN”, agregó.

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Respecto de la demora en la activación del Alerta Sofía, reconoció que pudo haber tenido consecuencias en la investigación. “No entiendo las razones de la demora, pero eso puede haber hecho perder alguna prueba puntual”, señaló. No obstante, consideró que los procedimientos actuales buscan revertir esa situación mediante la intervención de gabinetes técnicos y equipos especializados.

Cómo trabajan los peritos

Finalmente, explicó por qué los investigadores ingresaron a la vivienda de Claudio Barrelier utilizando trajes especiales durante los últimos allanamientos. “La vestimenta es la adecuada para trabajar muestras genéticas y evitar la autocontaminación. Con solo tocar una superficie uno puede dejar ADN en el lugar”, indicó.

Tambien señalo que los operativos también intentan establecer si existe alguna evidencia que vincule al vehículo rojo mencionado por el detenido con la desaparición de Agostina. “Están tratando de detectar si realmente el vehículo anduvo en ese sector o si hay alguna evidencia que lo pueda vincular con la causa”, concluyó.