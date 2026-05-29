El abuelo de Agostina Vega explotó contra Quinteros: “Más vale que mi nieta aparezca con vida”

El abuelo de Agostina Vega explotó este viernes contra el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en medio de la angustia por la desaparición de la adolescente de 14 años, quien es buscada desde el sábado pasado. Las declaraciones ocurrieron mientras se realizaban nuevos rastrillajes y operativos policiales en una zona descampada de barrio Ampliación Ferreyra, donde también se investiga la aparición de un Volkswagen Gol rojo que podría estar vinculado a la causa.

“El rastrillaje es en una zona descampada, no sabemos por qué lo están haciendo ahí. Recién ahora vino a mover los huevos este waso, recién ahora aparece”, lanzó. También criticó la ausencia de funcionarios durante los primeros días de búsqueda y apuntó directamente contra Quinteros: “No fue capaz de decirnos ‘acá estoy, los apoyo’. Todo es política”.

El Tribunal de Cuentas asegura que Córdoba tiene un déficit oculto de casi $445.000 millones

Además, cuestionó el manejo general de la investigación durante los seis días que lleva desaparecida la adolescente. “Hace seis días que mi nieta está desaparecida y recién ahora aparecen”, expresó con indignación. También aseguró que la familia nunca recibió explicaciones claras sobre los procedimientos ni sobre las decisiones tomadas por la Justicia y las fuerzas de seguridad.

El abuelo también cargó contra el Gobierno provincial y municipal al asegurar que la búsqueda quedó atravesada por intereses políticos. “La peor intendencia y el peor Gobierno provincial que tenemos”, disparó. En otro tramo del descargo, desafió públicamente al ministro Quinteros: “Yo tengo los huevos bien puestos, no como vos”.



La abuela de Agostina Vega: "Es un horror lo que estamos viviendo"

También, manifestó su desconcierto por el despliegue policial en la zona sur de Córdoba y por la conferencia brindada desde allí. “Nos sorprende por qué están allá, qué pasó, qué saben. Nosotros no sabemos nada. No quiero sospechar nada ni imaginar por qué están ahí”, expresó.

Finalmente, el abuelo de Agostina cerró con un mensaje cargado de tensión y desesperación: “Mantuvimos la calma hasta hoy. Ya se me fue todo. Más vale que mi nieta aparezca con vida”.