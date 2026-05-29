Crecen las consultas por gripe: “Estamos en una etapa de inicio recién”

El médico especialista en salud pública Oscar Atienza advirtió que Córdoba atraviesa el inicio de una nueva curva epidemiológica de enfermedades respiratorias y alertó que el impacto más fuerte podría registrarse a mediados de junio. Además, señaló que algunas provincias, como Mendoza, ya presentan una situación complicada y advirtió que podrían registrarse guardias y hospitales colapsados.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el médico explicó que el aumento de casos está relacionado con una nueva variante gripal que “en el hemisferio norte causó un caos en prácticamente todos los países”. Además, advirtió que los contagios comenzaron con fuerza en niños de entre cero y nueve años y ahora el incremento se traslada a adultos mayores, el grupo considerado más vulnerable. “Los chicos son los primeros que se enferman y después empieza a elevarse el grupo etario de más de 65 años”, sostuvo. También alertó que “vamos a ver algunos momentos de guardias y hospitales colapsados”.

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Atienza aseguró que la vacunación “llega un poquito tarde, porque el brote ya está”, aunque recomendó que quienes todavía no se aplicaron las dosis lo hagan igualmente. Además, insistió en reforzar las medidas de prevención en hogares y espacios cerrados para reducir los contagios. “Lavado de manos constante, permanente, creo que es la medida efectiva y ventilación de los ambientes”, remarcó, y pidió extremar los cuidados ante el avance de los casos respiratorios.

El especialista explicó además que muchas infecciones se producen por contacto con superficies contaminadas y pidió evitar compartir objetos personales. “No compartan mate, no compartan elementos personales”, recomendó. Según sostuvo, el lavado de manos fue “la medida más efectiva” durante la pandemia y sigue siendo una herramienta central para reducir los contagios respiratorios