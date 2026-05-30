Quién el exfuncionario al que le hallaron U$S 2,4 millones y droga en sus departamentos

El exfuncionario nacional mendocino Facundo Leal es un abogado de 52 años con posgrado en Derecho Económico que acumuló casi dos décadas en cargos estratégicos del Estado vinculados a telecomunicaciones, aviación civil y transporte, y ahora fue detenido en Buenos Aires tras un allanamiento en el que se encontraron dólares, drogas y dispositivos electrónicos en su departamento de Palerm.

Mientras tanto, según consignó La Nación, en su casa de Mendoza encontraron otros cerca de US$1,7 millones.

La detención se produjo en el marco de una investigación judicial iniciada por el presunto robo de equipamiento tecnológico de la empresa estatal ARSAT, una causa que tramita en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez, y que se originó al comienzo de la gestión de Javier Milei.

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Con el avance de la investigación, el análisis de teléfonos y cruces de información derivó en nuevas líneas vinculadas a posibles irregularidades en contratos dentro de la compañía, lo que amplió el expediente y llevó a los investigadores hasta el domicilio del exfuncionario.

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Leal desarrolló su carrera dentro del Estado con paso por la Administración Nacional de Aviación Civil y una larga trayectoria en ARSAT, donde llegó a ocupar la presidencia entre 2022 y junio de 2025 durante el gobierno de Alberto Fernández.

Tras el cambio de administración, fue designado al frente del ORSNA —el organismo que regula el sistema aeroportuario nacional— mediante el Decreto 390 firmado por Milei y el ministro Luis Caputo, en carácter ad honorem. La gratuidad del cargo se explicaba por otro ingreso estatal que ya percibía. Desde ese lugar tenía bajo su control la red de aeropuertos, con una orientación más volcada a la desregulación que al endurecimiento de los controles.

A lo largo de su recorrido, Leal fue considerado un articulador político con influencia en decisiones de gestión y vínculos interinstitucionales, con cercanía a figuras como Sergio Massa y relaciones dentro del oficialismo libertario a través del empresario Leonardo Scatturice dueño de Flybondi, quien fue protagonista de la polémica por un avión que arribó al país con diez valijas sin control de los organismos correspondientes y figura próxima a Santiago Caputo.

Su ingreso al ámbito nacional estuvo ligado al exgobernador mendocino Rodolfo Gabrielli, quien lo impulsó en sus primeros pasos, en una carrera marcada por su permanencia más allá de los cambios de gobierno.

Su salida del organismo en enero de 2026 se produjo en paralelo a la del exsecretario de Transporte, Luis Pierrini, señalado como uno de los hombres más cercanos a Scatturice y su nexo más reciente. Además, Pierrini integra la conducción de Independiente Rivadavia de Mendoza junto a Daniel Vila.

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En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Leal informó un patrimonio de $264.572.422, compuesto entre otros activos por empresas unipersonales, un dato que ahora queda bajo análisis frente al volumen de dinero en efectivo hallado durante el procedimiento judicial.

El allanamiento y los hallazgos

El operativo en el que fue detenido formó parte de una serie de entre doce y quince allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos del país, lo que evidencia la escala de la investigación en curso. En su departamento del barrio porteño de Palermo, los peritos encontraron aproximadamente US$650.000 en efectivo, junto a unos dos millones de pesos argentinos y billetes de al menos seis países —incluidos euros, reales, pesos uruguayos, mexicanos, colombianos y chelines tanzanos— sin explicación oficial sobre su origen.

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los peritos describieron también que encontraron cerca de 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de setenta pastillas de MDMA y una cantidad todavía indeterminada de cocaína.

La requisa también incluyó celulares, notebooks, un iPad, pendrives, un smartwatch y documentación que será sometida a peritaje, junto con elementos asociados al consumo o fraccionamiento de drogas como una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas y un vapeador con aceite de cannabis.

CS