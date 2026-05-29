"Libertad a Cristina": el peronismo copa Constitución y le marca la cancha a la Justicia

Con la militancia en la calle, el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires se concentró este viernes por la tarde en pleno corazón de Constitución para encabezar un acto político en defensa de Cristina Kirchner La convocatoria en San José 1111 arrancó a las cinco de la tarde con una propuesta bien territorial que incluyó talleres gráficos, una feria del libro peronista y mesas de afiliación, armando la previa para el plato fuerte de las seis: el acto central donde la dirigencia local y los militantes alzaron la voz para exigir la "Libertad de Cristina" y marcar la cancha en medio del actual clima político.

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