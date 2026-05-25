Militantes de La Cámpora y otras agrupaciones del kirchnerismo duro se movilizaron hacia el departamento del barrio porteño de Constitución donde cumple prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner. Allí, la convocatoria tuvo un doble objetivo: expresar respaldo político a la exmandataria y conmemorar el 23° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, fecha que se considera el punto de inicio de su proyecto político.

La esquina de San José y Humberto Primo se consolidó como el principal punto de encuentro de la militancia kirchnerista desde que la expresidenta quedó bajo prisión domiciliaria en ese departamento luego de la ratificación judicial de su condena a seis años en la causa Causa Vialidad.

Desde temprano, los simpatizantes comenzaron a concentrarse con banderas, cánticos y consignas vinculadas al legado político de Néstor Kirchner y al rechazo de la condena judicial contra Cristina Kirchner, considerada una persecución política y judicial. Pasadas las 16:30, la ex vicepresidenta salió al balcón de su propiedad para saludar a la multitud.

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Los militantes entonaron junto a Cristina Kirchner las estrofas del Himno Nacional Argentino y distintos cánticos partidarios.

La organización liderada por Máximo Kirchner, a través de un comunicado oficial, describió el desarrollo de la jornada en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la tarde, según el texto difundido, hubo música, intervenciones artísticas y la entrega de chocolatada caliente. La actividad se planteó como un punto de encuentro entre vecinos, militantes, dirigentes y familias que se acercaron con banderas argentinas.

A partir del comunicado de La Cámpora, se señaló que “Durante la tarde hubo música, distintas intervenciones y se repartió chocolatada caliente en un clima de encuentro y participación popular, con vecinos, militantes, dirigentes y familias que se acercaron con sus banderas argentinas”.

De modo que Máximo Kirchner recurrió a sus redes sociales para reflexionar sobre la fecha patria y el impacto político de 2003. En su mensaje, comparó la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia con “un rayo” que irrumpió para “desterrar la desesperanza”.

“El 25 de mayo de 2003 sembró el alma de aquellas y aquellos que solo necesitaban alguien que lo intentara para volver a pelearla”, expresó el diputado nacional. También sostuvo que aquel liderazgo “abrazó el dolor de millones de personas y lo transformó en una fuerza imparable”, en referencia a los llamados “buenos tiempos” de la etapa inicial de su gestión.

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