Vanesa Siley: “La mitad de los genocidas presos tienen salidas transitorias y CFK, no”

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Vanesa Siley cuestionó las condiciones de detención de Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que existe una “discriminación” contra la expresidenta respecto de otros condenados con prisión domiciliaria. “Personas que torturaron, desaparecieron, violaron y secuestraron niños pueden salir en más de la mitad de los casos, y Cristina no tiene ninguna salida”, afirmó la diputada nacional y consejera de la Magistratura, al comparar la situación de CFK con la de detenidos por delitos de lesa humanidad.

Vanesa Siley es una política que se desempeña como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ocupa su banca en el Congreso desde el año 2017. Fue electa inicialmente por Unidad Ciudadana, reelecta en 2021 por el Frente de Todos y nuevamente renovó su banca para el período 2025-2029, representando el bloque Unión por la Patria. Además, es consejera de la Magistratura de la Nación y secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales.

Usted ayer, junto con Tailhade, con Recalde, con Fernández Sagasti, mostraron que, sobre 2.513 detenidos con prisión domiciliaria, apenas el 1,76% tiene restricciones de visitas y que Cristina, la expresidenta, tiene un tope de dos horas máximo, de tres personas, dos veces por semana. Me gustaría que compartiera con la audiencia y profundizara sobre este aspecto, los datos para ponerlo en contexto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Te traje el informe completo de lo que acabás de leer. Acá hay dos copias para que vos lo tengas. Es un informe, un estudio que hicimos, que está basado en pedidos de acceso a la información pública que los consejeros que vos nombraste giramos al Consejo de la Magistratura. En buen término, el Consejo nos respondió la situación de las prisiones domiciliarias de la Argentina en materia de delitos federales, estamos hablando, por ejemplo, narcotráfico; por ejemplo, personas detenidas por delitos de lesa humanidad en sus domicilios. Prisiones domiciliarias.

Y los resultados que arroja el informe es sobre si estas personas con detención domiciliaria, con grandes delitos cometidos en la Argentina, tienen restricciones a las visitas. El número es abrumador. O sea, casi un 98% no tiene restricciones a las visitas. Esto es un dato que no se puede soslayar. Y nos agrava aún más en el caso de narcotráfico donde solo tiene restricciones a las visitas un 0,8%. Es decir, los narcos que están en su domiciliaria pueden recibir visitas a cualquier hora, cualquier día, cualquier persona.

Nosotros este informe lo hicimos porque queríamos tener noción del conjunto de si es injusta la detención, si es vejatoria la detención y si es incluso más persecutoria la de Cristina, o si es de todos iguales. Y los números dan que la discriminación hacia la expresidenta se profundiza aún estando presa domiciliaria. Es casi nulo el número de personas domiciliarias que no las dejan salir, que no pueden ir a su propia terraza o, si pueden ir, es en un horario acotado; que no pueden tener visitas.

Y estamos hablando de una expresidenta de la Nación, detenida en base a la negación de justicia que se le ha realizado, porque la causa Vialidad es otro de los mamarrachos jurídicos más grandes que hemos tenido en este país, como hoy estamos observando con la causa Cuadernos. Causa Cuadernos, que inició en el gobierno de Mauricio Macri. Lo mismo con la causa Vialidad, porque yo escuché al expresidente Mauricio Macri decir: “Pregúntenle a Cristina por qué está detenida”. Y eso es una barbaridad.

Los contratistas de Olivos: la trama empresarial detrás de la licitación que complicó a Karina Milei

Lo que dijo, creo, es: “Pregúntenle a Cristina si nosotros fuimos funcionales a ella”, o algo por el estilo. Cuando le habían dicho, el presidente de la Cámara de Diputados, que le convenía a Cristina o al kirchnerismo que él fuera candidato.

Claro. “Pregúntenle a Cristina, que está presa. Pregúntenle a Cristina si yo la ayudé. Mirá cómo está”. ¿Eso qué significa? Todos esos exarrepentidos, arrepentidos de haberse arrepentido... ¿qué es lo que están confesando ahora en la causa? Estamos hablando de 31 personas, de las cuales 27 ya dijeron que fueron extorsionados, apretados, amenazados para culpar a Cristina. El de ayer es el más elocuente de todos: lo amenazaron con matarle a sus hijas.

¿A quién se está refiriendo? ¿Al portero de la casa?

Al portero. Ayer el portero dijo: “Dos veces el fiscal Stornelli me dijo: ‘Acordate que tenés dos hijas, acordate que tenés dos hijas’”.

¿En qué gobierno sucedieron todos esos aprietes?

En el gobierno de Mauricio Macri. Un señor que tiene parques eólicos, causa abierta; Correo, causa abierta, sin ir más lejos. Yo recuerdo cuando analizamos la situación de la Corte Suprema, la mayoría automática del menemismo. Una de las causales para la destitución de alguno de los jueces de esa Corte fue la causa del contrabando de autos de Macri. O sea, Macri es un señor que está encausadísimo en la Argentina, pero goza de impunidad total.

Me gustaría continuar con el planteo que hacía respecto de la discriminación en la forma de tener la detención domiciliaria. Aquí aparece que, desde los 2.513 detenidos, solamente tienen tobillera el 58% y algún tipo de control electrónico el 19,54%. ¿A qué atribuís que, en el caso de Cristina Kirchner, haya mayores restricciones que en otros casos? ¿En algún caso le encontrás lógica porque sea expresidenta y tenga un simbolismo político? ¿Le juega eso mismo como explicación en contra?

Primero, yo creo que vamos a partir de la base: cualquier funcionario público debe someterse a la Justicia, como cualquier ciudadano en nuestro país. Y también todo funcionario público debe tener el derecho a una Justicia justa, imparcial, independiente. En la medida que eso no suceda en nuestro país, hay una anomalía institucional muy grande.

Porque si vos te ponés a pensar que el mensaje que se pretende dar con Cristina detenida en estas condiciones sumamente vejatorias y discriminatorias... Vos decías el fundamento de expresidenta. Precisamente: ¿adónde se va a fugar una expresidenta? No hay peligrosidad para que ella porte una tobillera. Incluso, desde sus propias condiciones subjetivas o de las condiciones objetivas de la situación del resto de los detenidos, ambas cosas te dan el fundamento para que lo que veamos de Cristina sea discriminatorio.

Francisco Paoltroni: “Lo que hace Adorni es inmoral y contrario a lo que dijo Milei”

Permitíme tratar de equilibrar y llegar a una opinión más o menos equilibrada. Yo recuerdo perfectamente que Jaime Durán Barba escribía en el diario Perfil, de toda la vida, en la época que vos contás. Él todo el tiempo repetía: “Por favor, no metan presa a Cristina, porque si llegan a cometer el error de poner presa a Cristina, la van a convertir en alguien mucho más importante de lo que es”. Y él insistía todo el tiempo en que no se pusiera presa a Cristina. El planteo que él hacía era el que terminó siendo con el caso de Lula. O sea, el martirio lo engrandece.

Entiendo que la prisión de un expresidente no es lo mismo que la prisión de un narcotraficante ni de un detenido por cuestiones de lesa humanidad, aunque sean cuestiones mucho más graves. Pero tiene una significancia de ejemplaridad. O sea, el presidente de un país, lo mismo que le reclamamos a Milei: “Mire, señor, usted es el presidente. Está mal cómo usted se comporta”, porque genera un efecto negativo en lo que son las buenas costumbres que tiene que tener una sociedad. Entonces, entiendo, por parte de los fiscales y del juez, que en el caso de las restricciones a alguien tan importante como Cristina Kirchner tengan otro tipo de cuidados. Entonces, quiero preguntarte qué reflexión, ya no jurídica sino del orden sociológico: ¿qué significa que un expresidente esté preso?

Sin ninguna duda es una herida para la sociedad. ¿Qué tipo de presidente? Para mí esa es la pregunta. Vos bien dijiste: tiene un efecto de ejemplaridad o un efecto aleccionador, o un efecto para ocasionarle miedo a la dirigencia política. Si vos me preguntás qué tiene que hacer un buen presidente, para mí, que soy peronista, dos cosas esenciales: la grandeza de la Nación y la felicidad del pueblo. Y cuando yo veo las presidencias de la democracia, veo que la última presidenta digna de este país fue Cristina, porque cumplió con esas dos cosas.

Te doy dos ejemplos: Vaca Muerta, como un ejemplo de grandeza de la Nación, política que incluso atravesó los gobiernos. Hoy es lo que ocasiona el superávit energético en la Argentina. Vaca Muerta. Y la otra política: salarios mínimos y jubilaciones más altas de América Latina. Felicidad del pueblo. Si vos me preguntás por qué está presa Cristina, por estas dos políticas está presa. Porque yo jurídicamente no encuentro nada.

Y me gusta mucho estudiar. Soy judicial, porque en el fondo volveré a ser una trabajadora judicial cuando termine la función pública. Estudio las causas judiciales, reviso los antecedentes y la causa Vialidad la estudié en profundidad. No tiene pruebas directas, no se hicieron los peritajes, todos los jueces de Cámara puestos por Macri, Bruglia, Bertuzzi, rechazaron todas las apelaciones sucesivamente que hicimos, fue dos veces juzgada por la misma causa. Bueno, violaciones a la Constitución las tuvo todas esa causa.

Entonces, ¿cuál es mi análisis sociológico de esto? El poder en la Argentina necesita una dirigencia peronista temerosa. Ahí tenemos el ejemplo de Cristina: si te animás a hacer lo que hizo Cristina, estas van a ser las consecuencias. Si no, no entiendo por qué muchos senadores peronistas votaron el pliego de Mahiques, que ni siquiera necesitaba esos votos, si no es por miedo.

A ver, puede haber un presidente que cumpla con esto que vos marcás y, al mismo tiempo, cometa delitos. Entonces ahí se plantea el conflicto que siempre existe en cualquier ámbito de la vida: nadie es perfecto en todo. Puede tener buenos resultados en un campo de su proceder y malos en otro. Desde el punto de vista jurídico, yo puedo estar de acuerdo con vos en que hay que tener un presidente que cumpla con esto que vos marcás y, al mismo tiempo, cometa delitos. Y puede haber presidentes que son pésimos pero honestos, y puede haber presidentes que son excelentes y pueden no ser honestos. Son dos dimensiones: una política y otra jurídica.

Puede suceder, pero este no es el caso.

YPF y pauta: ¿Cada vez que cargás nafta protegés a Adorni?

Entonces, dejame avanzar en este caso. Cuando uno mira, por ejemplo, el enriquecimiento del secretario de Néstor Kirchner; cuando uno mira el caso de Lázaro Báez; cuando uno mira el caso de López, ¿no te genera la sensación de que algo malo había en la cúpula del poder relacionado con la corrupción? Quizás trascienda a Cristina. Tiendo a creer que el problema era Néstor Kirchner, no Cristina Kirchner. Que no quita que después pueda ser un buen presidente. Alguien puede ser un buen presidente en múltiples aspectos y tener grandes defectos en otros.

Desde el punto de vista de los votos, eligen a los grandes presidentes; los fallos tienen que marcar a aquellos que están en contra de la ley, aunque sean grandes políticos. ¿Pero no creés que hubo problemas de corrupción notorios?

Si eso fuera así Jorge, no se necesitaría un juez amigo de Macri que vaya a jugar al fútbol. No se necesitaritaría un Bruglia, un Bertuzzi en la Cámara. No se necesitaría lo del tenis, la complicidad judicial. Con un juez imparcial e independiente, todos hubiéramos comprobado o no lo que vos estás planteando. Pero no está comprobado en la Argentina. Es una garantía que no hay justicia. Acá hubo negación de justicia. No hubo justicia. Entonces, todo lo que vos estás planteando, que lo diga un juez, lo resuelva un juez independiente, es una garantía que debemos tener todos.

Si vos el día de mañana tenés un conflicto con Mauricio Macri, ¿a qué Justicia vas a ir a reclamar tus derechos? ¿A la Corte Suprema de Rosatti y Rosenkrantz, mayoría abrumadora hoy día, puestos por Macri? Primero por decreto, después por ratificación.

Pero siguiendo tu lógica, entonces, dado que vos decís que la Justicia argentina te resulta poco seria, ninguna condena sería válida.

Es una tragedia.

Ahora, eso plantearía una situación de inviabilidad social, porque si ninguna condena fuera válida, no habría justicia.

Lo que pasa es que los formalismos están intactos. Lo que faltan son las garantías constitucionales.

Yo comprendo perfectamente que los sentimientos atraviesan nuestros pensamientos. A todos nos pasa. En mi profesión es difícil, porque todos los días tenemos que tratar de tomar distancia de lo que nuestras intuiciones nos indican. Yo puedo comprender perfectamente que el afecto, el cariño, el reconocimiento hacia un líder lleve a los pensamientos que vos tenés, que me parecen totalmente valiosos y por eso mismo estamos llevando adelante este reportaje, aun con pensamientos distintos que tenemos. Y me parece que eso es válido del respeto mutuo.

Sí creo que tenés puntos respecto del tema de las restricciones a la prisión domiciliaria entre el caso del resto de los detenidos por delitos federales. Donde me parece que sí vale la pena volver a marcar lo que vos recién marcabas aquí, además del uso de tobillera y de algún dispositivo electrónico. Y está el tema de las salidas: 44% tienen permisos para salir. Lo de las visitas, 0,86% en el caso del narcotráfico. Restricción a las visitas de lesa humanidad, 15%. Ahora, permiso de salida, que es lo que vos marcabas. 56% tienen permiso para salir de los condenados por delitos de lesa humanidad.

¿Salidas qué significa? Pasear al perro, ir al supermercado, ir a un bautismo de algún nieto... Bueno, cero salidas Cristina. Y personas que torturaron, desaparecieron, violaron, secuestraron niños sí pueden salir, en más de la mitad de los detenidos con prisión domiciliaria. Pueden salir adonde quieran.

Al mismo tiempo, también me trato de imaginar lo que podrían ser las salidas de Cristina por su popularidad y lo que representa. El tema de seguridad. Es un dilema. Vuelvo a lo de Jaime Durán Barba. Es un dilema políticamente. Ahora estoy saliendo de lo jurídico y de lo moral y me voy a colocar exclusivamente en lo fáctico. ¿Cuánto le conviene a un presidente tener a un expresidente detenido, independientemente de que no sea su potestad decidirlo? Aunque, vale aclarar, con Macri no estuvo presa y con Milei sí. Y Milei se ufana de decir: “Yo la metí presa”. Lo que es mucho peor.

Tenemos a un presidente, el actual presidente, que se ufana, como bien vos decís, de eso. Lo dijo en la apertura de sesiones. La apertura de sesiones es el primero de marzo. O sea, Milei dijo: “Vamos por la causa Cuadernos”. Yo estoy mirando la causa Cuadernos y directamente ya no hay causa. Hay delitos cometidos por el fiscal, por ejemplo. Hay denuncias de delitos cometidos por el fiscal. Yo no sé cómo no hay extracción de testimonios y se le inicia una causa penal a Stornelli realmente, con todo lo que están diciendo los testigos. Lo dijo Milei y lo dijo Macri. Dos barbaridades.

Yo creo que la privación de la libertad es la última ratio de nuestro país. Para mí, la búsqueda del poder real, del poder económico, el que no quiere ni una Vaca Muerta ni un salario mínimo vital en dólares más alto de América Latina, el que no quiere eso es el que está feliz con la detención de Cristina y con una pretensión de domesticar al resto de la dirigencia política. “No hagas esto”. Ese es el mensaje más contundente.

“Firmé, pero no era mi declaración”: el fuerte testimonio que analizaron en “QR!” sobre la causa Cuadernos

Porque, a ver, hoy yo lo único que veo libre es la casta y a Cristina la veo presa. Cuando yo veo las cosas que están pasando: el caso Adorni, el caso Libra, el caso de la discapacidad de ANDIS. Ni hablar de lo de Mauricio Macri. Y mirá cómo está el país. El otro día votamos, nosotros en contra, el tema de la zona fría. Hoy es un día de frío. Es para entender lo que le va a pasar a los hogares cuando prendan la estufa, cuando prendan el horno. A cuatro millones de personas les va a aumentar el gas.

A vos te consta que, de la misma forma que fuimos hipercríticos del kirchnerismo, somos hipercríticos de Milei. Es decir, nosotros no tenemos ningún afecto por este presidente.

Me consta. Y me solidarizo con vos por los ataques también, como periodista, y con todos los periodistas independientes o no independientes, no importa. O sea, el periodista tiene que dar su opinión también. Que son atacados por el presidente de la Nación germinando odio. Porque, aparte, lo grave es que la voz de un presidente es una caja de resonancia. Genera cultura, indica acciones a seguir, da lineamientos. Lo siguen. También los jóvenes lo miran.

Y en la expansión del odio que sale del discurso presidencial, para mí, es otra de las cuestiones graves. Fijate lo que pasa, sin ir más lejos, en una sociedad que necesita un presidente que, por ejemplo, a la juventud le dé seguridad, tranquilidad y buenos mensajes. Mirá lo que está pasando con las infancias ahora en los colegios, por ejemplo; las adolescencias en los colegios. Todo eso tiene una germinación.

RM