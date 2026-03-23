Juan Cabandié advirtió sobre la gestión del Ejecutivo: “Que no indulte a los militares es un síntoma de su debilidad”

La memoria colectiva, a 50 años del golpe de Estado de 1976, se construye a través de actos públicos, marchas y actividades culturales que recuerdan a las víctimas del terrorismo de Estado y refuerzan los valores de Memoria, Verdad y Justicia. A partir de una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), Juan Cabandié advirtió que “Que el Gobierno no indulte a los militares es un síntoma de su debilidad”, subrayando la importancia de la vigilancia ciudadana y del compromiso social para evitar retrocesos en los juicios por delitos de lesa humanidad.

El político, activista de derechos humanos y dirigente, Juan Cabandié Alfonsín, nació el 16 de marzo de 1978 en la ex‑ESMA durante la última dictadura militar, es hijo de dos personas desaparecidas y fue restituido como nieto número 77 por la organización Abuelas de Plaza de Mayo al recuperar su verdadera identidad en 2004. Se desempeña como militante del peronismo, fue legislador en la Ciudad de Buenos Aires y diputado nacional antes de desempeñarse como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández entre 2019 y 2023.

Como nieto recuperado, ¿qué sentís de lo que va a pasar mañana y cuál es tu expectativa?

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Espero que sea una jornada de reflexión, ¿cierto? Y creo que eso es lo mejor que podemos hacer como sociedad: reflexionar sobre lo que sucedió para que no vuelva a repetirse, para que no ocurran los hechos trágicos acontecidos hace 50 años, y creo que ese es el mayor logro que tenemos como sociedades, ¿no?

En estos días se dio a conocer una encuesta sobre qué porcentaje de la población encuestada rechazaba lo que había sido la última dictadura militar, y el número arrojó un 70%. Bueno, más allá del rigor, creo que eso es un logro de todos, y ese es el mayor valor que encontramos a estos años de insistencia, ¿no?, por parte del Estado, por parte de organismos y también de la comunidad internacional, porque hay que evaluar que hubo muchos actores o instituciones internacionales que dieron sustento también, con opiniones y con apoyo al proceso democrático que se inició en Argentina postdictadura, que arrancó con los juicios de 1985, luego con la derogación de obediencia, y con los juicios que siguen en proceso.

Estuviste integrando el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, el gobierno de Milei aprovechó el descrédito acumulado de estos gobiernos cuando recién asumió en diciembre de 2023, e inicialmente llevó adelante una política más crítica —yo diría más crítica de quienes criticaban a la dictadura—, inclusive por momentos hasta reivindicándola con los videos que hizo los 24 de marzo de 2024 y 2025, y que ahora, de alguna manera, baja un cambio como un síntoma de su propia debilidad y contraste con lo que es la opinión mayoritaria.

Yo creo exactamente lo que acabas de formular. Creo que es así. Al mismo tiempo, también es positivo que la reflexión que tenemos que hacer como sociedad coloque la temática de derechos humanos como algo del conjunto social y no solo de un sector partidario o ideológico. Entonces, me parece que esa es la mejor fórmula para que la sociedad en su mayoría abrace la reivindicación de juicio y castigo de los responsables, ¿no es cierto?

Eso es lo que ha sucedido en todos estos años, en estos 50 años o menos desde la democracia, para que nadie se anime a contradecirlo ni a intentar deslegitimar o retroceder con un acto administrativo, como quizás lo intentó en su momento —me acuerdo—, el gobierno de Mauricio Macri con el beneficio de cómputo "dos por uno" a represores condenados por delitos de lesa humanidad, y que masivamente la gente se opuso y no pudo lograr sus cometidos.

Esas cosas, para que ocurran, la temática no debe estar partidizada. Tiene que ser del conjunto de la sociedad. Por supuesto, habrá sectores que marchamos, que tenemos más vinculación con el tema, que lo militamos, y habrá sectores que no, pero que sí, en definitiva, apoyan el concepto de fondo, y eso es lo valioso, ¿no?

O sea, ¿creés que mañana la marcha del 24 es una marcha que conjuga el rechazo, el repudio al golpe de hace 50 años, pero de alguna manera también el repudio al actual gobierno?

Estos son dos elementos que van a estar presentes en la mayoría de los que estamos ahí, pero al mismo tiempo no tendría que ser excluyente, ¿no? Me parece que el objetivo es el repudio a la desmemoria y, obviamente, de hecho, al 24 de marzo de 1976. Pero también a la desmemoria: podemos agregarle o hacer una actualización en el presente y decir, “Bueno, la desmemoria también es un punto al que tenemos que estar atentos”, ¿no?

Y creo que va a estar presente eso, independientemente de quiénes sean los gobiernos, ¿cierto? Es decir, ¿por qué? Porque los derechos humanos de la última dictadura son una política de Estado. Desde el juicio de la junta de 1985, es una política de Estado. Argentina, incluso en los organismos internacionales, incluso en la ONU, presidiendo el organismo relacionado con la postura veedora de Naciones Unidas respecto al cuidado y a la garantía de los derechos humanos en el mundo, siempre ha tenido un rol protagónico y ha sido ejemplo en ese sentido hacia otros países.

Entonces eso hay que cuidarlo. Fíjate que esa política de Estado, que se lleva a cabo desde Cancillería, estas legislaciones internacionales, continuó incluso en el gobierno de Mauricio. Hoy hay un retroceso respecto a esa política de Estado en el plano internacional, ¿no?, en el plano de las relaciones internacionales.

Mencionaba recién el 2x1 en el gobierno apenas asumido. Habrás escuchado versiones de que el gobierno tenía preparado un decreto para hacerlo público el 24 de marzo, indultando a quienes quedaban condenados por delitos de lesa humanidad. Parece ahora que eso se ha revertido, inclusive al video provocador de los 24 de marzo anteriores. Ahora parece que habría un video reconciliador, entre comillas. ¿Creés que si el gobierno tuviera la fortaleza que tenía hace un año, esos decretos de indulto estarían saliendo, y que el hecho de que no salgan es un síntoma de debilidad económica y política por parte del gobierno?

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A mí me parece que sí. Coincido con la formulación de tu pregunta y la reflexión con preguntas.

MV / EM