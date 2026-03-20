A medio siglo del inicio del proceso dictatorial más sangriento de la historia argentina, la juventud emergió como el sector más refractario a cualquier intento de interrumpir el cumplimiento de las condenas por delitos de lesa humanidad.

Según el último informe de Amnistía Internacional, el 75% de los jóvenes de entre 18 y 30 años manifestó un rechazo amplio y transversal ante la posibilidad de que se otorgue un indulto a los militares condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura.

Este dato quiebra el prejuicio sobre una supuesta apatía o giro negacionista en las nuevas generaciones, situándolas como un dique de contención frente a las propuestas de amnistía o perdón.

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Un muro generacional contra la impunidad

El relevamiento cuantitativo destaca que el rechazo al indulto no es solo una postura ideológica de nicho, sino un fenómeno que atraviesa diferentes estratos socioeconómicos y regiones del país. Entre los jóvenes consultados, la idea de que los responsables de secuestros, torturas y desapariciones deben cumplir la totalidad de sus penas en cárceles comunes alcanzó niveles de consenso inéditos.

El informe subrayó que esta postura se mantiene firme incluso en aquellos sectores que se autoperciben como alejados de la política partidaria tradicional, lo que sugiere una asimilación profunda del valor de la justicia como pilar democrático.

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"El 75% de la población joven considera que el perdón otorgado por el Poder Ejecutivo sería un retroceso inaceptable para la institucionalidad del país", detalló el documento de la organización internacional.

Esta cifra supera incluso el promedio general de la muestra, indicando que el compromiso con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se intensificó en quienes nacieron y crecieron plenamente en democracia. Para este segmento, la vigencia de las condenas no es un tema del pasado, sino una garantía de futuro para la seguridad jurídica de los ciudadanos.

El impacto de los discursos oficiales y la respuesta social

La encuesta también profundizó en cómo impactan las declaraciones que intentan relativizar lo ocurrido entre 1976 y 1983. A pesar de la circulación de narrativas que cuestionan el accionar de los organismos de derechos humanos, la juventud argentina parece blindada contra la idea del "borrón y cuenta nueva".

El 68% de los encuestados en esta franja etaria aseguró que el Estado debe garantizar que los juicios continúen hasta que se dicte la última sentencia firme, rechazando cualquier beneficio procesal como la prisión domiciliaria para los represores, salvo en casos de salud extrema verificada.

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En este sentido, el análisis de Amnistía Internacional señaló que "existe una correlación directa entre la valoración de la democracia y la exigencia de justicia por los crímenes del pasado".

El informe advirtió que cualquier intento de avanzar hacia una medida de gracia para los militares enfrentaría una resistencia social significativa, liderada principalmente por los nativos digitales, quienes utilizan las plataformas de comunicación para amplificar el reclamo de justicia. Este grupo ve en el indulto un quiebre del principio de igualdad ante la ley que consideran fundamental para la convivencia.

La educación como base del rechazo al perdón

Un factor determinante en este rechazo masivo al indulto es la formación recibida en el sistema educativo. El 62% de los jóvenes reconoció que el conocimiento adquirido en la escuela secundaria sobre la dictadura militar fue "decisivo" para formar su opinión actual sobre los derechos humanos.

El estudio resaltó que la transmisión institucional de la historia reciente logró consolidar una ética ciudadana que identifica al terrorismo de Estado como un límite infranqueable, independientemente de la afinidad electoral de los encuestados.

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Finalmente, el informe dio cuenta de una percepción de riesgo: el 60% de los jóvenes cree que la democracia está en peligro cuando se cuestionan los consensos básicos sobre los crímenes de lesa humanidad. Esta preocupación se traduce en una demanda de mayor transparencia y celeridad en las causas que aún restan resolverse.

La juventud no solo pide que no haya indultos, sino que el Estado mantenga una búsqueda activa de los nietos apropiados y de los restos de los desaparecidos, entendiendo que la reparación es un proceso que aún tiene deudas pendientes con la sociedad.

Claves de la encuesta

Muro contra el negacionismo: El 66% de la población general rechaza activamente los discursos que intentan negar o minimizar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Mandato de reparación estatal: Siete de cada diez encuestados (70%) sostienen que el Estado argentino tiene la obligación permanente de reparar a las víctimas del terrorismo de Estado.

La escuela como pilar de memoria: El 62% de los jóvenes identifica a la educación secundaria como el factor determinante en la construcción de su postura crítica frente a la dictadura.

Percepción de amenaza: El 63% de los ciudadanos considera que los discursos de odio y la relativización del pasado reciente representan un peligro directo para la estabilidad democrática actual.

Justicia en cárceles comunes: Una mayoría superior al 60% rechaza beneficios procesales como la prisión domiciliaria para los represores, exigiendo el cumplimiento de penas en establecimientos penitenciarios federales.

Legitimidad de los organismos: Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo conservan un índice de imagen positiva y legitimidad ética que supera el 55%, resistiendo el desgaste del clima de época.

Agenda de DD.HH. ampliada: El 65% de los consultados afirma que la agenda de Derechos Humanos hoy debe integrar de forma urgente la lucha contra la pobreza y la violencia institucional.

Indiferencia minoritaria pero presente: Se detectó un 24% de la muestra que manifiesta desinterés o falta de información sobre los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, concentrado principalmente en sectores no escolarizados.

Apoyo a los juicios de lesa humanidad: Más del 68% de la sociedad respalda que los juicios continúen hasta que se dicte la última sentencia, rechazando cualquier intento de "punto final" fáctico.

La ficha técnica del estudio detalla un muestreo probabilístico de 1.200 entrevistas directas realizadas en marzo de 2026, con una ponderación específica para el segmento juvenil en los principales nodos urbanos (AMBA, Córdoba, Rosario y Mendoza), con un margen de error del +/- 2,8% y un nivel de confianza del 95%.

ds