En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Asociación de Directores Cinematográficos Argentinos (DAC) organizará una jornada especial de cine documental con una propuesta que busca reflexionar sobre la memoria y las huellas de la última dictadura en la sociedad argentina. El ciclo se realizará el próximo miércoles 25 de marzo, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita.

A lo largo del día se proyectarán cuatro películas en la sede de la asociación, ubicada en la calle Vera 559, en el barrio porteño de Villa Crespo. En las mismas estarán presentes los directores y directoras de los largometrajes, quiénes encabezarán charlas abiertas con el público al finalizar cada función. La iniciativa apunta a generar un espacio de intercambio y reflexión a partir del cine como herramienta de construcción de memoria colectiva.

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La muestra se desarrollará en la Sala Mario Soffici de la DAC, organizada por la subcomisión de documentalistas de la entidad (Docu DAC) y propone una programación que recorre historias personales, casos emblemáticos y experiencias atravesadas por la represión, el terrorismo de Estado y sus consecuencias para la sociedad y la democracia.

Entre los títulos se encuentran López: el hombre que desapareció dos veces (2025), que cuenta el caso del albañil y militante peronista a través de su hijo y el desarrollo de la investigación que inició luego de que quisiera declarar como víctima y testigo en el juicio a Miguel Ángel Etchecolatz.; y Calles de la Memoria (2012), que registra a grupo de alumnos extranjeros que realiza en Buenos Aires un taller de cine y analiza sobre cómo y por qué se recuerda y olvida.

La entrada gratuita se da hasta agotar los cupos, motivo por el cual la organización solicita realizar una inscripción previa mediante el siguiente formulario online: cepdac.org.

Además, piden compromiso de asistir a quienes reserven su lugar, especialmente en caso de anotarse en más de una función, para garantizar que más personas puedan acceder a las proyecciones. De no poder cumplir con la asistencia, se solicita avisar con al menos 48 hs de anticipación del comienzo de la actividad al mail [email protected].

Disculpas por la demora (97 min.)

De 11 a 13 hs.

Dirigida por Shlomo Slutzky y Daniel Burak, estrenada en 2018. Samuel Leonardo Slutzky, médico platense de abierta militancia peronista, fue un reputado profesional de abierta militancia peronista, preso político entre 1968 y 1973 y desaparecido en 1977. Sus hijos y su esposa se exiliaron en Países Bajos, soportando el destierro en soledad, sin ayuda del resto de la familia.

Décadas después, el periodista Shlomo Slutzky encontró a través de Internet a otro trabajador de prensa con su mismo apellido, Mariano Slutzky, lo cual le llamó la atención. Al busca establecer si tenían algún tipo de vínculo familiar, descubrió que era hijo de Samuel, quien era primo de su padre. Sin embargo, nunca le habían hablado de aquel pariente desaparecido y la huida de sus familiares a Holanda.

De esta manera, Shlomo decide saldar la deuda familiar y reparar el daño, acompañado a Mariano durante el juicio a los culpables, por el cual debe regresar a Argentina, y confrontando a su familia.

López: El hombre que desapareció dos veces (69 min.)

De 13 a 14.30 hs.

Jorge Julio López.

Dirigida por Jorge Leandro Colás, estrenada en 2025. Jorge Julio López, sobreviviente de la dictadura y testigo clave contra el represor Miguel Etchecolatz, exdirector de Investigaciones de la policía Bonaerense, desapareció por segunda vez el 18 de septiembre de 2006. Meses antes, el albañil y militante peronista había brindado uno de los testimonios más desgarradores sobre los delitos cometidos durante el Gobierno militar

López desapareció el mismo día que iba a presentarse a los alegatos del debate oral contra Etchecolatz. A través de la mirada de su hijo Ruben, las huellas de la investigación y los testimonios de los protagonistas de la historia, el documental reconstruye un caso que expuso la impunidad y uno de los misterios más perturbadores de la democracia argentina.

Calles de la memoria (65 min.)

De 14.30 a 16 hs.

Dirigido por Carmen Guarini, estrenada 2012. La cineasta les propone trabajar en torno al concepto de Memoria a un grupo de alumnos extranjeros que realiza en Buenos Aires un taller de cine de corta duración. En esa línea, ponen el foco en una de las expresiones que comenzaron a verse cada vez más frecuentemente a partir de ese momento: unas baldosas en las veredas, colocadas para recordar a los desaparecidos por el Terrorismo de Estado.

Sin ningún conocimiento previo del tema, los jóvenes empiezan a adentrarse en historias y situaciones muy alejadas de sus propias experiencias. A partir de la confección de una película, reflexionan sobre las formas que toma la transmisión de la memoria en su diversas capas, en un documental que deviene en un ensayo sobre cómo la imagen es protagonista en nuestros modos de elaborar el pasado.

Se va a acabar (115 min.)

De 16 a 18.30 hs.

Dirigida por Andrés Cedrón y David Blaustein, estrenada en 2021. Combinando de manera tradicional los relatos en primera persona, imágenes de archivo y secuencias animadas, el largometraje recoge los testimonios de cientos de trabajadores que arriesgaron sus vidas en conflictos sindicales durante el último Gobierno militar.

"Alpargatas cambió el clima después del Golpe y durante el Golpe también porque hubo una especie de desquite contra los delegados y los activistas", recuerda una de las trabajadoras de la reconocida empresa textil. "Así continuamos hasta llegar al '82, donde prácticamente sacamos al pueblo a la calle, desde la clandestinidad", es otro de los testimonios que se escucha en el filme.

Con una insólita creatividad narrativa, nos conecta con esos "yo del pasado" de aquellos jóvenes que se arriesgaron al participar en diferentes actos de protesta, reclamos y medidas de fuerza, e incluso en reuniones clandestinas. La historia comienza en los años previos al Golpe de Estado de 1976, con el fin de analizar el creciente poder sindical de la época.

FP/LT