Los contratistas de Olivos: la trama empresarial detrás de la licitación que complicó a Karina Milei

La licitación parecía menor dentro de la maquinaria estatal: corte de césped, mantenimiento de jardines y conservación de espacios verdes de la Quinta presidencial de Olivos y de Casa Rosada.

Pero el expediente 23-0005-LPU26 terminó convirtiéndose en una bomba política que hoy amenaza con transformarse en el primer gran escándalo administrativo del gobierno de Javier Milei.

La contratación, valuada en alrededor de $700 millones y firmada bajo la órbita de Karina Milei, ya había quedado bajo sospecha luego de que se conociera que las únicas dos empresas que participaron —La Mantovana de Servicios Generales S.A. y Grub S.A.— habían sido investigadas oficialmente por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

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La conclusión de ese organismo fue contundente:

ambas integraban un mismo grupo económico vinculado a Grupo Buena Vista S.A.

Ahora, la causa judicial incorporó un nuevo componente explosivo:

presuntos vínculos familiares,

nombramientos de parientes dentro de Olivos,

y sospechas de que el servicio ya se prestaba antes de la licitación formal.

La denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano y quedó radicada en el juzgado federal de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González.

“Eso no es una licitación, es un monólogo”

El corazón de la denuncia es simple las únicas empresas que “compitieron” por el contrato ya habían sido señaladas oficialmente como parte del mismo grupo económico. La acusación se apoya en el expediente:“C.1820 - GRUB S.A. Y LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 27.442”.

La CNDC concluyó allí que:

existían vínculos financieros y societarios,

transferencias accionarias,

relaciones económicas cruzadas,

y control común mediante Grupo Buena Vista.

Para Marcela Pagano: “Eso no es una licitación, es un monólogo”. Y agregó:“Si en Olivos armaron dos empresas espejo para simular competencia, ¿por qué no habrían hecho lo mismo en los otros cien contratos?”.

Franco Castelli y la trama empresaria detrás del expediente

La investigación apunta especialmente contra el empresario Franco Castelli, señalado como figura central detrás del entramado societario. El apellido Castelli aparece repetidamente en:

Grub,

La Mantovana,

y registros históricos de contrataciones estatales.

En Grub figuran:

Mario Agustín Castelli como presidente desde 2017,

como presidente desde 2017, Franco Castelli como presidente saliente,

como presidente saliente, Carlos Adolfo Borghi como director suplente,

como director suplente, y María Florencia Leiva como directora suplente.

La CNDC también detectó:

transferencia accionaria de Grub hacia Grupo Buena Vista,

créditos cruzados,

adelantos financieros,

y relaciones económicas comunes con La Mantovana.

A eso se suma otro dato llamativo:

La Mantovana declaró sede en Constitución 4268,

mientras Grub registró domicilio especial en Constitución 4270,

prácticamente puerta de por medio.

La “sombra de El Jefe”

La ampliación de la denuncia puso ahora bajo la lupa a María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General.

Dentro del oficialismo la describen como: “la sombra de El Jefe”, en referencia al apodo con el que se conoce a Karina Milei.

Según Pagano:

Agudiez es la funcionaria que controla dentro del Estado: mantenimiento, jardinería, intendencia, y servicios generales de Olivos .



Y, de acuerdo con la denuncia, durante sus primeros meses de gestión:

duplicó el presupuesto del área,

incrementó partidas salariales,

y designó familiares dentro de la estructura estatal.

Los nombramientos familiares

La presentación sostiene que Agudiez: nombró a su primo Osvaldo Javier Sosa como Administrador General de Olivos,

cargo equivalente al “intendente” del predio presidencial. Según la denuncia: Sosa es jardinero de oficio. También habría sido incorporado: Agustín Expósito,

otro familiar, que —según la presentación— no tendría antecedentes laborales registrados en ANSES. La denuncia agrega además que: también habrían sido designadas la madre y la hermana de la funcionaria.

El dato más delicado: el supuesto parentesco con Castelli

La ampliación presentada ante la Justicia solicita ahora que: se incorporen partidas de nacimiento

para determinar si Agudiez sería prima hermana de Franco Castelli. Si ese vínculo se confirma, el cuadro político se vuelve todavía más complejo: la hermana del Presidente habría firmado un contrato multimillonario

a una empresa vinculada familiarmente con una funcionaria de máxima confianza dentro de Olivos. Y además: otro primo de la misma funcionaria

quedaría a cargo de controlar el lugar donde se ejecuta el contrato.

Para Pagano: “Si Karina no se enteró, es responsable por negligencia y por falta de control sobre su propia subsecretaría. Y si se enteró, es cómplice. No hay una tercera opción”. La sospecha más grave: “ya estaban trabajando” La denuncia incorpora además otra hipótesis sensible que las empresas vinculadas a Castelli ya venían trabajando en Olivos antes del llamado formal.

Según Pagano: “Tenemos información de que el servicio ya se venía prestando antes de la licitación, sin contrato”. Y agregó:“Entonces el llamado a licitación no era para contratar a alguien nuevo, era para blanquear a alguien que ya estaba adentro”. La diputada calificó la maniobra como:“fronting: una pantalla legal para regularizar lo irregular”.

Décadas de contratos con el Estado

La Mantovana no es una firma nueva dentro del sistema estatal. Desde los años 90 acumuló contratos en:

ANSES,

Ministerio de Economía,

Administración General de Puertos,

Auditoría General de la Nación,

AySA,

Ejército Argentino,

AFIP,

Secretaría de Cultura,

Cancillería,

y distintas dependencias nacionales y bonaerenses.

En su sitio institucional exhibe como clientes privados a:

Aerolíneas Argentinas,

Banco Macro,

Metrogas,

Medifé,

Pampa Energía,

Nutrien.

Grub, aunque más pequeña y menos visible, creció con fuerza desde 2018 dentro del sistema estatal:

IOSFA,

ENARGAS,

Instituto Nacional del Agua,

y otras áreas públicas.

EZCA, la denuncia original y las sospechas de cartelización

La denuncia inicial ante Defensa de la Competencia había sido presentada por EZCA Servicios Generales S.A. en abril de 2023. EZCA sostuvo que:

Grub

y La Mantovana

simulaban competir entre sí pese a compartir estructura económica y societaria.

La empresa competía directamente contra ambas firmas en:

limpieza,

facilities,

mantenimiento edilicio,

climatización,

y servicios tercerizados del Estado.

En múltiples licitaciones coincidieron:

La Mantovana,

Grub,

EZCA,

Tian Servicios,

Dumar,

Gondel,

Simplia,

y otras compañías del sector.

Sobreprecios, pandemia y contratos bajo sospecha

Las empresas también quedaron envueltas en:

denuncias por presuntos sobreprecios,

cuestionamientos en contrataciones durante el gobierno de Alberto Fernández,

y conflictos laborales durante la pandemia.

Entre las acusaciones aparecieron:

utilización de trabajadores contagiados de COVID,

irregularidades sanitarias,

y contratos cuestionados en la ex Télam y el Ministerio de Economía.

Hasta ahora:

no existen condenas firmes,

ni imputaciones definitivas.

“No es una licitación, es un negocio de familia”

Pagano anunció además que buscará impulsar una comisión investigadora similar a la creada por el caso $LIBRA. Aunque advirtió:“Las comisiones investigadoras del Congreso argentino son un tigre de papel”. Y apuntó directamente contra el presidente de Diputados: “Martín Menem maneja la agenda como un kiosco: lo que le sirve a Karina entra, lo que la incomoda no se trata”. Para la diputada, el caso Olivos no es un episodio aislado sino parte de un sistema más amplio: “La Mantovana factura miles de millones al Estado todos los años”. Y cerró con la frase que hoy resume el expediente:“No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente”.