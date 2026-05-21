“Firmé, pero no era mi declaración”: el fuerte testimonio que analizaron en “QR!” sobre la causa Cuadernos

En el programa "QR!" de Canal E, se conocieron nuevos detalles sobre la causa Cuadernos a partir de la declaración judicial de Julio Silva, el encargado del edificio de la calle Uruguay donde vivió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras finalizar sus mandatos.

Durante el ciclo conducido por Pablo Caruso, la periodista Irina Hauser explicó que Silva declaró nuevamente ante el tribunal y aseguró que parte de la testimonial que firmó en 2018 no reflejaba lo que realmente había dicho frente al juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli.

Según relató Hauser, el testigo era clave porque en aquella primera declaración había quedado asentado que observaba ingresos frecuentes de bolsos y valijas al edificio. Sin embargo, durante la nueva audiencia Silva sostuvo que esas afirmaciones no fueron pronunciadas por él.

“Firmé, pero eso no es lo que dije”, aseguró el encargado durante la audiencia, según reprodujeron en el programa.

Qué dijo el encargado del edificio de Cristina Kirchner

Silva explicó que fue convocado a declarar luego de los allanamientos realizados en el edificio y relató el contexto en el que brindó su testimonio original. Allí afirmó que durante el interrogatorio le mencionaron que tenía “dos hijas” y que debía responder todo lo que le preguntaran.

“Me puse mal porque fui como corresponde si la Justicia llama”, declaró.

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Además, recordó un episodio ocurrido durante uno de los allanamientos al departamento. Según contó, tras varias horas sin encontrar elementos comprometedores, el juez habría ordenado continuar el operativo hasta hallar alguna prueba.

En otro tramo de la audiencia, Silva reconoció haber firmado la declaración de 2018 aunque aseguró que no coincidía con parte de su contenido. “Cometí un delito y lo acepto, porque firmé algo con lo que no estaba de acuerdo”, expresó.

La polémica por las declaraciones en la causa Cuadernos

Durante el debate en "QR!", Hauser remarcó que no es la primera vez que imputados o testigos de la causa aseguran haber declarado bajo presión.

La periodista señaló que varios empresarios y exfuncionarios ya habían denunciado situaciones similares durante el juicio oral, algunos incluso arrepintiéndose de haberse acogido al régimen de imputados colaboradores.

En ese marco, el programa planteó que las nuevas declaraciones podrían volver a poner bajo discusión la validez de ciertos testimonios obtenidos durante la investigación judicial.

Sobre el cierre del segmento, Hauser advirtió que estas irregularidades “ponen en juego la posibilidad de conocer realmente la trama de corrupción vinculada a la obra pública” y sostuvo que el caso atraviesa un momento de fuerte tensión judicial y política.

LB