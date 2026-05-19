Causa Cuadernos: así vive en la cárcel Claudio Uberti preso por las valijas de Antonini Wilson y que declaró contra Cristina Kirchner

El ex titular del Organismo de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, está preso desde febrero en la causa por las valijas con 790.550 dólares que el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson ingresó a la Argentina en agosto de 2007.

El delito que se le imputó a Uberti es tentativa de contrabando de importación de divisas agravado por la intervención plural y por su condición de funcionario público.

Pasa sus días detenido en el hospital de la cárcel de Ezeiza por temor a las amenazas que recibió tras su declaración en la causa “Cuadernos”, en la que señaló que él le llevaba bolsos con dinero al ex presidente Néstor Kirchner. En su testimonio como “arrepentido”, y con la sala vacía, dijo que Cristina Fernández de Kirchner estuvo presente en algunas oportunidades y que conocía esa operatoria.

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Ahora, su abogado, Guillermo Armani, pide que le concedan la prisión domiciliaria, al menos por un tiempo, para que pueda volver a declarar en la causa Cuadernos. Explicó a PERFIL que, en sus actuales condiciones de detención, no puede realizar, como el resto de los detenidos, salidas al aire libre, ya que el hospital carcelario tiene un régimen de aislamiento absoluto y solo se le permiten dos llamadas diarias.

La jueza a cargo de la ejecución de la sentencia es Sabrina Namer, quien debe definir si acepta el planteo de Armani. Namer subroga en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, que lo condenó en la causa por el ingreso de la valija con dólares, y es la magistrada responsable de la ejecución de la condena. Nicolás Czizik, titular de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, se opuso al planteo.

Armani subrayó que Uberti no es un “detenido común”, sino que deben considerarse las “particulares características institucionales del proceso en el cual intervino como imputado colaborador” en la causa Cuadernos, que juzga el Tribunal Oral Federal 7. Considera que su defendido se encuentra en una situación de “vulnerabilidad”.

Las condenas por la causa de las valijas con dinero

A fines de 2024, la Sala II de la Cámara de Casación Penal confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, que condenó a Uberti. El empresario venezolano Antonini Wilson continúa prófugo de la Justicia.



La Justicia dictó la orden de detención para Carlos Uberti por el caso de la valija de Antonini Wilson

El tribunal también confirmó las condenas a un año de prisión en suspenso, entre otras penas, dictadas contra el guarda aduanero Jorge Lamastra; la entonces responsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newbery de la AFIP-DGA, María Cristina Gallini; el entonces jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de la División Aeroparque de la AFIP-DGA, Guillermo Lucángeli; y la entonces directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Aduana de Ezeiza, Rosa García Santillán, en carácter de coautores del delito de encubrimiento de contrabando agravado.

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