Este miércoles 11 de febrero, la Justicia ordenó la detención de Claudio Uberti, exfuncionario kirchnerista, en el marco del caso de la valija de Guido Antonini Wilson. La orden se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firma la condena a 4 años y medio de prisión efectiva contra el extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).

El exfuncionario kirchnerista había sido condenado luego de intervenir en el ingreso ilegal de una valija con 800 mil dólares junto al venezolano Guido Antonini Wilson en 2007. En este punto de la causa no quedan más instancias de apelación, por lo que Uberti deberá cumplir la condena dictada por la Justicia.

La decisión de proceder a la detención del exfuncionario fue tomada por la jueza del Tribunal Oral Penal Económico 1, Sabrina Namer, quien este miércoles dispuso la "inmediata captura" de Uberti y le ratificó la prohibición de salida del país.

Los jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron la última apelación de Uberti, dejando firme la condena de prisión efectiva como coautor de contrabando de importación de dádivas, agravado por la intervención de dos o más personas y por su condición de funcionario público en grado de tentativa.

A otro conjunto de funcionarios también se les rechazó la apelación, argumentando que no se cumplía con los reglamentos propios correspondientes, incluyendo al guarda aduanero Jorge Lamastra y la exresponsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newbery de la AFIP-DGA, María Cristina Gallini.

Al entonces jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de la División Aeroparque de la AFIP-DGA, Guillermo Lucángeli y la entonces directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Aduana de Ezeiza, Rosa García Santillán, también se les rechazó la apelación. Todos los funcionarios fueron condenados a 10 meses y un año de prisión en suspenso por encubrimiento de contrabando agravado por su condición de funcionario público.

El caso de la valija de Antonini Wilson

Fue en la madrugada del 4 de agosto de 2007 cuando Claudio Uberti y el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson llegaron al país en un vuelo privado junto a un maletín en el que llevaban un total de u$s790.550 en billetes de 50.

El vuelo en el que ambos llegaron a Aeroparque había sido facturado por la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA), en el marco de una misión conjunta con ejecutivos de PDVSA. También se encontraban acompañados por la entonces secretaria privada de Uberti, Victoria Carolina Bereziuk; el presidente de ENARSA, Exequiel Omar Espinosa; y otros cinco ciudadanos venezolanos vinculados a la petrolera PDVSA.

A la hora de pasar por los controles de seguridad, Antonini Wilson declaró que en la valija llevaba libros y papeles. No obstante, el escaneo del equipaje por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó los fajos de billetes. Acto seguido, la agente María Luján Telpuk le hizo abrir el maletín y se encontró con el dinero que fue incautado.

Tras lo ocurrido, el empresario venezolano participó de un acto en la Casa Rosada y regresó a Miami. Hasta el momento, nunca retiró el dinero y nunca se presentó ante la Justicia argentina, la cual reclamó sin éxito su extradición.

Como colaborador del FBI, Antonini Wilson declaró ante autoridades estadounidenses que el dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner. El caso se investigó, aunque se cerró sin responsables, con peligro de prescribir. No obstante, luego lo retomó el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien procesó y envió a juicio oral a Uberti, a De Vido, al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y a otros acusados.

El caso llegó a juicio y en 2023 el Tribunal Oral Penal Económico 1 condenó a Uberti a cuatro años y medio de prisión efectiva, y absolvió a De Vido y a Echegaray. Para el tribunal, el exfuncionario tuvo una participación directa en el entramado al llegar al país con el dinero y, al ser descubierto, fue directo a la Quinta de Olivos esa mañana a informarle al entonces presidente Néstor Kirchner lo que había ocurrido.

Claudio Uberti como arrepentido en la Causa Cuadernos

En paralelo, el exfuncionario también se encuentra dentro de la lista de "arrepentidos" en la causa Cuadernos, donde se señala a la expresidenta Cristina Kirchner como la jefa de una asociación ilícita. "Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita", confesó.

"Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos, ella sabía todo lo que se hacía", añadió en sus declaraciones como arrepentido en el marco de la causa que tiene como imputados a CFK, a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, de los cuales gran parte admitió el pago de coimas.

