YPF y pauta: ¿Cada vez que cargás nafta protegés a Adorni?

Recientemente, el director de Radio JAI, Miguel Steuermann, contó que, luego de publicar la foto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su mujer, Bettina Angeletti, en Nueva York, su medio dejó de cobrar la publicidad pública que percibía de YPF. Además, señaló que no obtuvo respuestas del Banco Nación ante nuevas gestiones.

Aquel ocho de marzo, Adorni y Angeletti se encontraban en el cementerio de Ohel, en el barrio neoyorquino de Queens, frente a la tumba del rebe de Lubavitch. Anteriormente, el jefe de Gabinete había firmado un decreto para reducir las comitivas oficiales y siempre mantuvo un discurso de denuncia contra los políticos que utilizaban el avión presidencial para beneficios personales.

Ese hecho menor provocó que se posaran los ojos sobre Adorni (que además de jefe de Gabinete es parte del directorio de YPF) y se encontraran otras irregularidades que llamaron la atención en relación con el costoso e inexplicable nivel de vida del funcionario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el investigador del Conicet Agustín Espada, el presupuesto publicitario de YPF experimentó un marcado incremento durante la actual gestión en comparación con el último año del gobierno anterior. En ese entonces, el gasto se situó en $31.749 millones. En 2024 registró un aumento nominal que llevó la cifra a $97.100 millones, lo que representa un incremento real del 40% respecto de 2023, tendencia que se consolidó en 2025 al alcanzar un gasto total de aproximadamente $129.000 millones, cifra equivalente a cerca de 73 millones de dólares.

Tanto el criterio mediante el cual se reparte la publicidad pública de la petrolera controlada por el Estado como sus destinatarios son un secreto que la gerencia de YPF se niega a revelar, amparándose en que se trata de una sociedad anónima y no de un ente público. Desde Perfil se denunció que este mecanismo de asignación de pauta funciona como una forma de premiar y castigar a los medios según su orientación obsecuente o crítica respecto del Gobierno nacional.

El Gobierno, que prometió terminar con la pauta y tiene al periodismo prácticamente como su principal enemigo, finalmente se dedicó a blindarse mediáticamente con menos transparencia que las administraciones anteriores.

Los libertarios, por un lado, eliminaron la publicidad pública del Ejecutivo y la trasladaron hacia YPF y el Banco Nación, que aumentó un 86% su presupuesto para comunicación desde que Milei es presidente.

Esto hace que, si bien el presupuesto de la pauta se haya reducido a la mitad, se concentre en los medios que el Gobierno decide, sin especificar cuáles son ni bajo qué criterios se administran esos recursos.

Tal es así que, cuando sale una foto que complica al Gobierno, aun sin que el periodista que la tomó haya tenido una intención crítica, al medio se le retira la pauta que recibe.

Guillermo Garat, socio de Santiago Caputo y ex asesor de la Cámpora

Hay un aspecto interesante en relación con Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF, el funcionario encargado de repartir la pauta. Garat es socio de Santiago Caputo en Move, la consultora que ambos fundaron en 2018 y que ayudó al propio Wado de Pedro en su precandidatura presidencial de 2023.

¿Quién le recomendó a Wado de Pedro contratar a la misma consultora que estaba asesorando a Milei? Santiago “Patucho” Álvarez, del entorno del dirigente camporista, quien ya conocía a Garat. Un dato más que interesante: Patucho Álvarez ocupó el mismo cargo que Garat durante la gestión anterior, en el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, se dice que, gracias a la buena relación entre ambos, el traspaso fue fluido y ordenado.

Desde el comienzo del kirchnerismo hubo una fuerte discusión, encabezada por Perfil, sobre el reparto de la publicidad pública, que llegó a la Justicia y sentó un precedente a favor de los medios. Desde entonces, el criterio debe ser equitativo. El gobierno de Javier Milei estaría incumpliendo ese antecedente.

La respuesta de YPF

Parece bastante obvio que la publicación de la foto de Adorni y su mujer en Nueva York —imagen que contradice el discurso del jefe de Gabinete—, la quita de la pauta de YPF a Radio JAI y el hecho de que Perfil reciba cero pauta de la petrolera, cuyo 51% pertenece al Estado, respondan a la misma lógica: tanto Radio JAI como Perfil publican noticias que a Adorni y al resto del Gobierno no les parecen convenientes.

No obstante, desde Perfil tuvimos el siguiente intercambio vía WhatsApp con Fabián Fernández, jefe de prensa de YPF:

—Buenas tardes. Mi nombre es Matías Rodríguez y soy periodista de Perfil. Estoy haciendo una nota sobre las declaraciones del director de Radio JAI en relación con la quita de la pauta de YPF tras la publicación de la foto de Adorni y su esposa en Nueva York. Quería preguntarte cuál es el criterio para retirarle la pauta a Radio JAI y cómo se define la asignación a los diferentes medios que la reciben.

—Nunca tuvo pauta con nosotros, tengo entendido. Ni antes ni después de la foto.

—Ok, recién le volví a consultar a Miguel Steuermann, director y propietario de Radio JAI, y ratificó lo dicho en su nota a Clarín. ¿Tu respuesta final es que nunca tuvo pauta? Y, en relación con el criterio de asignación al resto de los medios, ¿tenés algún comentario al respecto?

—La verdad es que no lo recuerdo, sinceramente. Eso lo maneja la agencia de medios. Yo con él (Miguel Steuermann) hace bastante que no hablo, desde el año pasado, creo.

—Ok, ¿tenés algún contacto de alguien de prensa de la agencia de medios?

—No, prensa no tienen.

—¿O alguien a quien pueda preguntarle? ¿Qué agencia de medios sería?

—...

Luego de la publicación de la foto del jefe de Gabinete y su esposa en Nueva York, y de la avalancha de acusaciones en su contra, hubo una entrevista al funcionario en un canal de streaming que careció de repreguntas y tuvo un tono complaciente, al menos desde la humilde opinión de quien escribe. ¿Tendrá que ver solo con la decisión editorial del periodista o habrá otras razones menos profesionales?

Por ahora, no vamos a poder saberlo a ciencia cierta, pero hay varias razones para desconfiar. Mientras tanto, cada vez que carguemos nafta no sabemos si estamos pagando algún blindaje mediático a Adorni, algo con algunos no estamos de acuerdos y otros, al ver la situación del jefe de Gabinete, deben notar que no está dando mucho resultado.