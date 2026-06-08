Jorge Asís sobre la partida del Indio Solari: "El peronismo, Javier, todavía funciona"

El escritor Jorge Asís sostuvo que la muerte de Carlos “Indio” Solari es “una severa advertencia para la crueldad del Gobierno de Consultores” del presidente Javier Milei.

Lo hizo a través de un mensaje titulado “El peronismo todavía funciona” publicado en su cuenta de la red social “X”.

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Qué dijo Jorge Asís sobre la muerte del Indio Solari

“La partida del Indio Solari, en materia de legitimidad y multitud, supera el desfile ocasionado por el deceso de cualquier líder e ídolo popular”, afirmó el analista político.

“Implica una severa advertencia para la crueldad del Gobierno de Consultores”, advirtió Asís.

Y luego concluyó: "El peronismo, Javier, todavía funciona, conmueve, sorprende, moviliza y, por si fuera poco, emociona”.

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Último adiós al Indio Solari

“Calculamos que aproximadamente participaron un millón de personas de las cuales 500 mil pudieron entrar a la capilla ardiente” , informó esta mañana el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco.

“Fue muchísima gente la que estuvo circulando. Por suerte no hubo ni un sólo disturbio. Fue realmente todo muy tranquilo”, aseguró en declaraciones al canal de streaming Gelatina.

“Ahora lo que sigue es una cuestión familiar y privada”. “Nosotros íbamos a cumplir lo que había solicitado la familia, que lo pueda saludar hasta la última persona que se acerque”, cerró el funcionario.