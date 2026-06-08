Nación saldó deuda de $2.400 millones y se reanuda la Autovía de la Ruta 12 en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó oficialmente que la obra de la Autovía de la Ruta Nacional 12 será reactivada de forma inmediata. Tras permanecer completamente paralizada desde marzo pasado debido a la interrupción de los giros de fondos federales, la empresa contratista volverá a desplegar sus operarios en la traza a partir del próximo 20 de junio.

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"Lo que terminamos de acordar con la empresa constructora de la autovía de la Ruta 12 es que el día 20 de junio se va a estar comenzando con los primeros trabajos y el reacomodamiento de los equipos técnicos. Si Dios quiere, el 1 de julio ya la obra va a estar comenzando con fuerza", precisó el mandatario provincial durante un contacto directo con la prensa de la capital.

Valdés adelantó que en las próximas jornadas se formalizará una presentación conjunta con los directivos de la firma para dar a conocer los detalles del nuevo plan de contingencia. "Vamos a estar haciendo el anuncio formal junto a la empresa".

"Esta es una novedad porque, en principio, el nuevo cronograma establece un plazo de un año para la finalización definitiva de los trabajos", remarcó el jefe de Estado, trayendo alivio a miles de usuarios que diariamente transitan por ese peligroso cuello de botella vial.

El titular del Ejecutivo recordó que la parálisis de la autovía se había convertido en el principal reclamo de la agenda local, un tema que fue eje central de las deliberaciones que mantuvo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en su última visita oficial a la provincia.

"Él entendió perfectamente la urgencia porque conoce el problema de primera mano; transitó la obra en persona, vio el estado de abandono en el que se encontraba y hoy acompaña activamente las gestiones de Corrientes, insistiendo ante las áreas correspondientes para que esta infraestructura se termine dentro del año fijado", aseguró.

Deuda saldada con JCR y nuevo flujo de fondos federales

El destraba de la parálisis vial se consolidó a partir de una propuesta de ingeniería financiera formulada por la administración de Javier Milei para sanear el pasivo que ahogaba a la contratista.

"Le han propuesto el pago de la deuda que ascendía a los $2.400 millones. En este momento, ese bache financiero que tenía la Nación con la empresa constructora ha sido completamente saldado, y en paralelo se les ha garantizado un flujo continuo de fondos mensuales para asegurar que la obra se termine en doce meses", detalló Valdés.

En ese sentido, el gobernador hizo público su reconocimiento a los cuadros de conducción de la compañía a cargo de las tareas: "El pasado viernes mantuvimos un encuentro clave con el titular de JCR, a quien le agradecemos la predisposición y los canales de comunicación permanente que estamos teniendo".

"Esta obra se había transformado en un verdadero dolor de cabeza para todos los correntinos; ahora esperamos que se cumpla de forma estricta con la palabra empeñada y con la firma que ha estampado el Gobierno nacional", advirtió con firmeza institucional.

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Guerra por los peajes: la defensa de la cautelar por la avenida 3 de Abril

En otro tramo de sus declaraciones, Juan Pablo Valdés endureció su postura política y defendió con vehemencia la medida cautelar presentada por la Provincia ante la Justicia Federal respecto del nuevo esquema de concesiones viales previsto para el Corredor Belgrano y los accesos al puente interprovincial.

El mandatario buscó despejar lecturas ideológicas sobre el planteo judicial y aclaró que la acción no representa una declaración de guerra contra los procesos de privatización del Gobierno nacional: "Nosotros planteamos una medida cautelar no porque estemos en desacuerdo con la privatización del tramo, o porque pretendamos bloquear las obras de mantenimiento", argumentó.

"Estamos en profundo desacuerdo porque arbitrariamente dejaron a la avenida 3 de Abril, desde la bajada misma del puente hasta el empalme con la Ruta 12, fuera de la zona de concesión vial", denunció.

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Para el gobernador, el diseño del pliego licitatorio centralista desconoce de forma flagrante la realidad urbana de la capital correntina y traslada un costo multimillonario a las arcas locales. "Creo que todos los que viven en la Capital, todos los que transitan diariamente el puente General Belgrano y conocen la trama urbana, saben perfectamente que la avenida 3 de Abril soporta exactamente el mismo tránsito pesado e internacional que soporta el resto del Corredor Belgrano", graficó.

"Entonces (el Gobierno nacional) no puede pretender decir que el tránsito pesado mágicamente desaparece en una punta de la ciudad y reaparece misteriosamente en la otra punta, ignorando que esto le produce un daño patrimonial severo a la Municipalidad de Corrientes", señaló.

Para Valdés, es un perjuicio económico enorme que "la Provincia y todos los correntinos tengan que acompañar al municipio el daño patrimonial; ni hablar del daño al asfalto que obliga a realizar obras de hormigón de gran espesor y las obras de desagüe que todavía le faltan a la 3 de Abril para dejar de sufrir las inundaciones cada vez que llueve".