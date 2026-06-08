Un correntino ganó un pozo histórico de más de $1.400 millones en el Quini 6

La racha de la fortuna en el Nordeste Argentino (NEA) no da tregua y volvió a quebrar los récords de los juegos de azar a nivel nacional. La Lotería de Santa Fe confirmó formalmente que, durante la emisión dominical del tradicional Quini 6, un único apostador oriundo de la ciudad de Corrientes se alzó con el pozo total acumulado de la codiciada modalidad "La Segunda", embolsando la astronómica e histórica cifra de $1.416.937.636.

Un nuevo millonario en Corrientes: un apostador capitalino ganó más de $237 millones en la Poceada

El flamante multimillonario del litoral logró burlar los márgenes estadísticos al clavar los seis aciertos requeridos por el bolillero oficial. De acuerdo a los registros de validación contable del organismo lúdico, la combinación mágica que transformó el destino del apostador estuvo integrada por los números 03, 06, 08, 20, 21 y 29.

El impacto de la noticia sacudió de forma inmediata el mapa comercial de la capital correntina al revelarse que el ticket de la suerte fue comercializado y registrado en las terminales de la Agencia Oficial N° 208, un local de captación de apuestas de amplia trayectoria en el ejido urbano correntino, que ahora se convertirá en un punto de referencia para los buscadores de la fortuna.

Tras la confirmación del sorteo federal, el Instituto de Lotería Correntina emitió un comunicado oficial manifestando el beneplácito institucional por el resultado: "Se trata de un premio de gran magnitud que vuelve a colocar de forma indiscutida a Corrientes entre las provincias con ganadores más destacados del mapa lúdico nacional", celebraron las autoridades.

Premios federales en el "Siempre Sale" y la expectativa para el miércoles

La jugada dominical no solo repartió millones en la cuenca del Paraná, sino que derramó dividendos en diversas geografías del territorio argentino. En la modalidad "Siempre Sale", un total de 24 apostadores registraron 5 aciertos a lo largo y ancho del país.

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Al no registrarse boletas con el cartón lleno, este grupo selecto de ganadores se repartió de forma proporcional un pozo global de $494.100.000, redondeando una noche de alta recaudación para los seguidores del azar.

En tanto, el engranaje del Quini 6 ya calienta motores para su próxima edición: el sorteo subsiguiente se ejecutará este miércoles 10 de junio a las 21:15 desde la sala de sorteos oficial de la Lotería de Santa Fe, con un pozo remanente multimillonario que promete volver a mantener en vilo a todo el país.