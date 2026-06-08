"Milei nos está matando de hambre": un hombre armado con un cuchillo amenazó al personal de Prefectura

Un hombre de mediana edad, esgrimiendo un arma blanca y en un evidente estado de alteración psicomotriz, protagonizó un violento incidente en los accesos de la sede institucional de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en la localidad correntina de Monte Caseros. Durante el brote, el sujeto blandió el cuchillo y profirió amenazas directas de contenido político contra la figura del presidente de la Nación, Javier Milei.

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El preocupante episodio se registró durante las primeras horas de la mañana del domingo en el ingreso principal del edificio federal, ubicado estratégicamente sobre la zona de la costanera montecasereña.

De manera imprevista, el individuo se paró frente a la guardia de la fuerza de seguridad federal portando el arma en su mano y comenzó a proferir gritos y reclamos dirigidos a la administración central: "Milei nos está matando de hambre", exclamaba a viva voz mientras apuntaba hacia los uniformados.

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Según el relato de varios testigos que se encontraban transitando de forma recreativa por el paseo ribereño al momento del suceso, el agresor es una persona conocida en la zona por deambular con frecuencia por el sector costero.

Asimismo, los vecinos aportaron a las autoridades que el atacante contaría con antecedentes médicos previos vinculados a severos trastornos psiquiátricos o problemas de salud mental, lo que habría desencadenado la descompensación en la vía pública.

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Ante el riesgo inminente para los transeúntes y para la propia integridad del sujeto, el personal de guardia de la Prefectura Naval actuó con rapidez bajo los protocolos de uso racional de la fuerza, logrando cercar y contener la situación de peligro sin que fuera necesario el uso de armas de fuego.

De forma simultánea, se coordinó el arribo al lugar de una ambulancia de un servicio de emergencias médicas de carácter privado.

Las autoridades judiciales competentes no descartan dictaminar de forma inmediata la derivación del sujeto a una institución neuropsiquiátrica para una exhaustiva evaluación e internación médica preventiva.