Perú elige presidente: arrancó la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

(Desde Lima, Perú). - Perú celebra este domingo 7 de junio la segunda vuelta presidencial que definirá quién conducirá el país durante los próximos cinco años. Los ciudadanos deberán elegir entre Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y principal referente del fujimorismo, y Roberto Sánchez, candidato de izquierda de Juntos por el Perú y exministro durante el gobierno de Pedro Castillo.

La elección se desarrolla entre las 7 y las 17 (hora Perú) y tiene lugar en un contexto de fuerte desgaste institucional. Quien resulte electo se convertirá en el décimo presidente peruano en apenas una década, un período marcado por destituciones, renuncias, intentos de vacancia y permanentes crisis políticas.

9:00 | Abrieron las mesas y comenzó la votación en todo el país

Los centros de votación abrieron sus puertas este domingo y los peruanos comenzaron a acudir a las urnas para participar de una elección decisiva para el futuro político del país. La jornada electoral se extenderá hasta las 17 y definirá quién asumirá la presidencia para el período 2026-2031.

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La definición llega en un contexto de fuerte polarización política y de creciente malestar ciudadano frente a problemas como la inseguridad, la corrupción y la situación económica. Además, el país arrastra más de una década marcada por la inestabilidad institucional, con sucesivos cambios de gobierno y una profunda crisis de confianza en la dirigencia.

La expectativa también está puesta en el ajustado resultado que anticiparon distintos sondeos en las semanas previas, en una contienda que enfrenta dos proyectos políticos opuestos y que podría definirse por una diferencia mínima de votos.

Un electorado cansado y con poco entusiasmo por los candidatos

Más allá de la disputa entre derecha e izquierda, en las calles de Lima predomina una sensación diferente: el desencanto.

Durante una recorrida realizada por este medio en distintos puntos de la capital peruana, numerosos ciudadanos coincidieron en que ninguno de los dos candidatos despierta un apoyo contundente.

“Hay que votar por el mal menor”, fue una de las frases que más se repitió entre los consultados.

La inseguridad, la corrupción, la situación económica y la falta de confianza en las instituciones aparecen entre las principales preocupaciones de los votantes. Muchos consideran que el próximo presidente deberá enfrentar no solo los problemas cotidianos del país, sino también el desafío de recuperar la credibilidad de un sistema político que atraviesa una crisis prolongada.

Una elección que pone a prueba la estabilidad democrática

El resultado de este domingo definirá mucho más que un nuevo presidente. Perú llega a esta elección después de años de inestabilidad institucional, con gobiernos que no lograron completar sus mandatos y una ciudadanía cada vez más distante de la política tradicional.

Con una sociedad dividida, altos niveles de desconfianza y un escenario abierto hasta el último momento, el país busca hoy iniciar una nueva etapa y recuperar la gobernabilidad perdida durante la última década.

LB