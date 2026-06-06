Nueva encuesta: Bullrich y Kicillof siguen superando a Milei en imagen positiva, y se le acerca Bregman

Falta todavía mucho tiempo para las elecciones 2027, pero el clima social se mide en múltiples sondeos cada semana, y este sábado 6 de junio se conoció la última encuesta de Giacobbe y Asociados, con conclusiones que muestran al Gobierno estancado tanto en imagen como en los temas que preocupan a la sociedad, ya que la palabra "Corrupción" fue la que más destacada cuando se pidió que se defina a la gestión libertaria con un solo concepto.

El trabajo se hizo del 29 al 3 de mayo, con 2500 casos consultados a dispositivos móviles, y un margen de error estimado en 2%. Empecemos entonces por citar los número de imagen, donde el presidente Milei logró un 34,2% positivo, un 9,1% de regular y un 55,2% de imagen negativa. El dato saliente es que se agravaron las dos puntas para el Mandatario, bajaron levemente sus números del lado positico, y subió el número rojo en el costado negativo.

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Si las mediciones de imagen se amplían a los nombres principales del universo político actual, entonces se destaca que tanto Patricia Bullrich (38,8%) y el gobernador bonaerense Axel Kicillof (34,8%) superan en imagen positiva a Milei, mientras que ya pisándole los talones al líder libertario aparece la legisladora de izquierda Myrian Bregman, cuya imagen positiva en el sondeo de Giacobbe llegó 32,3, mostrando además el número más amplio de "regular" que los demás ya nombrados, con un 14,2%.

La cuenta muestra que de los 8 políticos que aparecen en la encuesta, Bregman es la de menor imagen negativa (44,9%), seguida por Bullirch (49,5% en rojo), Kicillof (53,6%) y Milei con 55%, siempre hablando de rechazo.

Ya más abajo se encolumnan la expresidenta Cristina Kirchner (29,2% positivo, 13,2% regular y 55,8% negativa); el jefe de Gabinete Manuel Adorni, que mientras demora su explosiva declaración jurada consiguió 16% de imagen positiva, 13,6% de regular y el peor saldo de todos en imagen negativa, 64,5%.

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Luego el exmandatario Mauricio Macri con 13,9% de positiva, 22,5 de regular y un duro 62,5% de negativa, mientras que cerró el sondeo la vicepresidenta Victoria Villarruel, con 11% positivo, 25,1% regular y un alto 57,9% negativo.

Evaluación de la economía

Las consultas de Giacobbe sobre la situación económica y las expectativas sobre hasta donde puede extenderse el marco "tolerable" de los bolsillos encontró como resultado un 40,3% de respuestas que "cree que lo peor ya pasó"; para un 57,9%, en cambio "lo peor está por venir", mientras que un número marginal (1,9%) no contestó o no sabía qué decir ante esa pregunta:

Percepción de la situación actual

En cuanto a evaluar la economía actual, las respuestas fueron variadas: para el 12,7% la situación mejora rápidamente y para otro 23,3% mejora lentamente. Eso totaliza un 36% de visiones optimistas, que chocan con un 8,1% que ven la economía como "estancada", otro 14,6% la vio empeorando lentamente y finalmente, el 39,8% opinó que empeora rápidamente. La cuenta entonces del lado negativo es severa para el Palacio de Hacienda y el ministro Luis Caputo: el 62,5% de los consultados en la encuesta

Tal vez el punto más crítico para el Gobierno de Javier Milei del nuevo sondeo de Giacobbe es que cuando a los consultados se les preguntó por una palabra que crean que defina la gestión libertaria, el mayor peso lo tuvo "Corrupción", por encima incluso del propio apellido "Milei", lo que deja en claro que el escándalo en torno al jefe de Gabinete Manuel Adorni sigue teniendo un impacto decisivo en la consideración ciudadana. Luego de "Corrupción" y "Milei" seguían sujetos importantes "Economía", precediendo a "Kirchnerismo", "Pobreza" y "Desempleo" en parecida línea:

HB