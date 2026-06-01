El factor Adorni y las verdaderas terminales del poder en la Casa Rosada

En su análisis dominical, Joaquín Morales Solá puso el dedo en la llaga sobre una de las anomalías más llamativas del organigrama libertario: la inexplicable permanencia de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete. La Justicia ya cuenta con la trazabilidad completa de las cuentas bancarias que complican penalmente al funcionario en una causa por presunta corrupción.

Ante este escenario, la pregunta que nos debemos hacer es evidente: ¿por qué la obstinación de Javier Milei en sostener a un ministro que está a un paso del procesamiento y que no es imprescindible ni para el rumbo económico ni para la articulación política?

Los hermanos Milei, a pesar de todo, se mantienen firmes con Adorni.

Coincido plenamente con el diagnóstico de Morales Solá. Al resto de los ministros les resulta absolutamente indiferente la suerte de Adorni por una razón estructural: nadie lo reconoce como el verdadero jefe. En la práctica, ese rol lo ejerce sin intermediarios la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El sostén de Adorni no responde a su peso específico, sino a la lógica ciega de la lealtad familiar que rige en la cima del poder.

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Javier Milei y Luis Caputo vuelven a defender el modelo económico ante el círculo rojo financiero

Hidrovía y la trampa del adelantamiento electoral

El otro gran interrogante que sacude Olivos es el motivo detrás de las feroces internas libertarias. ¿Por qué se pelean los mileístas? La respuesta corta se resume en una sola palabra clave: Hidrovía. El control y los intereses detrás de esa vía estratégica representan un foco de tensión real y subterráneo dentro de la administración actual que empieza a emerger a la superficie.

A esto se suma una segunda explicación vinculada al prematuro clima electoral que vive la Argentina. El oficialismo está quebrado en dos posturas irreconciliables de cara a los comicios del año que viene. Por un lado, Santiago Caputo aconseja astutamente al presidente tejer alianzas estratégicas para consolidar la gobernabilidad. Por el otro, la facción ortodoxa comandada por Karina Milei y los Menem sostiene exactamente lo contrario: ir solos a las urnas y enfrentarse a todo el arco político tradicional. Entre los negocios de la Hidrovía y el dogmatismo de ir sin socios al 2027, el Gobierno se desgasta en una batalla interna antes de tiempo.

MEG/ff