“El consumo deprimido más loco de la historia”: Milei minimizó la caída de las ventas con un video de la avenida Corrientes

El debate sobre la velocidad y la consolidación de la recuperación económica sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Luego de que los índices de consumo masivo volvieran a mostrar señales de debilidad en abril, el presidente Javier Milei compartió en sus plataformas digitales un video con imágenes de la intensa actividad nocturna sobre la avenida Corrientes para cuestionar los diagnósticos recesivos.

“El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad”, ironizó el mandatario en un posteo en su cuenta de la red social X (antes Twitter). En un intento por contrastar la percepción de la crisis con el movimiento en las calles, el jefe de Estado agregó en su publicación: “Eso que el video es a fin de mes... ¡Ah! Pero el metro cuadrado de Pepito...”.

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El dardo de Santiago Oría a los "econochantas"

El mensaje presidencial citó directamente la publicación original de Santiago Oría, el realizador audiovisual oficialista. Oría no solo se limitó a difundir el video —que muestra postales de la emblemática pizzería Güerrín y el constante flujo de peatones—, sino que también destinó duras palabras hacia el arco de analistas y los medios de comunicación.

“Otro finde con todo al taco. Calles llenas, estadios llenos, recitales llenos, teatros llenos, restaurantes explotados”, definió el cineasta de La Libertad Avanza. En sintonía con el relato oficial, Oría remató: “Mientras los econochantas y periodistas mienten. NOLSALP (acrónimo para ‘No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas’). La gente lo sabe”.

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Los datos detrás de la ironía: qué dice el informe de Scentia

A pesar del optimismo y las postales de la noche porteña exhibidas por el oficialismo, los indicadores macroeconómicos continúan mostrando que la reactivación generalizada aún no se ha consolidado en los bolsillos de la población.

Según el último informe elaborado por la consultora Scentia, las ventas de productos de la canasta básica —que engloba alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza— registraron una caída interanual del 3,8% durante el mes de abril, al considerar el conjunto de los canales de consumo relevados.

El estudio privado detalló además que este retroceso e impacto en el consumo masivo fue aún más marcado en las grandes cadenas de supermercados, lo que refleja las dificultades que persisten en los hogares para sostener el nivel de compras en los comercios de cercanía y las grandes superficies.

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