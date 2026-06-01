El sexto mes llega con una buena noticia para los empleados en relación de dependencia porque se cobra el medio Salario Anual Complementario (SAC) conocido por todos como aguinaldo; lo que suele traer un poco de "tranquilidad" a las familias que pueden disponer de un ingreso adicional. Sn embargo, este año junio también trae consigo una nueva tanda de aumentos que impactará de lleno en el bolsillo de los hogares y volverá a sumar presión sobre la inflación.

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Desde este lunes 1° de junio rigen subas en colectivos, subte, peajes, alquileres, colegios privados, prepagas, combustibles, VTV y servicios públicos, en un mes en el que varios rubros sensibles tendrán actualizaciones simultáneas.

A continuación, van las subas una por una.

Transporte, con subas en colectivos, subte y peajes

El transporte será uno de los principales focos del mes. Desde este lunes aumentan los colectivos, el subte y los peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de las líneas del 200 en adelante supera por primera vez los $1.000: pasa de $968,57 a $1.015,61 para los viajes de hasta 3 kilómetros.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, el boleto mínimo de colectivo sube de $753,74 a $788,28.

Los incrementos en colectivos serán de entre 4,6% y 4,8%, según la jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, el tramo de 3 a 6 kilómetros queda en $1.142,55; el de 6 a 12 kilómetros, en $1.269,50; los viajes de 12 a 27 kilómetros, en $1.523,40; y los recorridos de más de 27 kilómetros, en $1.791,02. En CABA, además del mínimo de $788,28, el boleto para recorridos de 3 a 6 kilómetros costará $875,90; el de 6 a 12 kilómetros, $943,37; y el de 12 a 27 kilómetros, $1.010,90.

El subte porteño también tendrá un ajuste del 4,6%. Con la nueva tarifa, el pasaje con SUBE registrada pasa a $1.558,54, mientras que quienes no tengan la tarjeta nominalizada pagarán $2.477,22.

A su vez, los peajes de jurisdicción porteña se encarecen en la misma proporción. Para vehículos livianos de dos ejes, la tarifa en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno será de $4.518,33 en hora no pico y de $6.403,21 en hora pico. En la Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores serán de $1.882,44 y $2.662,06, respectivamente.

La presión sobre el transporte no termina el primer día del mes. El 15 de junio entrará en vigencia una segunda suba del 2% en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA. Ese mismo día también llegará el segundo ajuste mensual del esquema escalonado para los trenes metropolitanos, con un aumento del 15% en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Alquileres: subas de hasta 78% en contratos viejos

Otro rubro que vuelve a tener impacto fuerte en junio es el de los alquileres. Los inquilinos que todavía tienen contratos regidos por la derogada ley de alquileres deberán afrontar una actualización anual del 78% por el Índice de Contratos de Locación. Ese dato marca un quiebre respecto de la desaceleración que se venía observando en los meses anteriores: en mayo el ajuste había sido de 32,05%; en abril, de 31,22%; en marzo, de 33,80%; en febrero, de 34,6%; y en enero, de 36,39%.

Para un economista, “la forma de medición actual no está reflejando la verdadera dinámica inflacionaria”

En los contratos más nuevos, pactados con actualizaciones trimestrales por inflación, también habrá movimientos.

Aquellos que comenzaron en marzo o que tuvieron su último ajuste ese mes volverán a actualizarse en junio. Aunque todavía resta conocer el IPC de mayo, se estima que la suba estará en torno al 8,8%. Para los contratos que toman las últimas tres variaciones ya publicadas por el INDEC, febrero, marzo y abril, el aumento será de 9,12%.

Colegios y prepagas

En educación, los colegios privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires aplicarán aumentos de entre 4% y 5% en las cuotas de junio. En la Ciudad de Buenos Aires, los establecimientos privados también tendrán ajustes en torno al 5%.

Las prepagas, por su parte, volverán a actualizar sus cuotas. Según el relevamiento de Agencia Noticias Argentinas, las subas rondarán entre 2,6% y 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan contratado y la región del país.

VTV y servicios públicos

La Verificación Técnica Vehicular también llega con nuevos valores tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. En CABA, renovar la oblea costará $75.756,89 para autos y $28.484,61 para motos.

En territorio bonaerense, los valores con IVA ascenderán a $96.968 para autos y $36.469 para motos.

Los servicios públicos seguirán, además, con sus actualizaciones mensuales.

Las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en junio, de acuerdo con los esquemas vigentes.

Prepagas: advierten que el impacto real de los aumentos supera el 2,9% por la suba de copagos y medicamentos

En el caso de AySA, los usuarios del AMBA tendrán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantiene el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.

La simultaneidad de aumentos vuelve a poner presión sobre el ingreso disponible de los hogares. Transporte, alquileres, servicios, prepagas, colegios y combustibles son rubros de alto peso en el presupuesto familiar y, en varios casos, con impacto directo o indirecto sobre otros precios de la economía.

El dato cobra relevancia en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la desaceleración de la inflación, pero enfrenta actualizaciones pendientes en precios regulados y servicios. Junio, así, arranca con un combo de subas que volverá a medir la capacidad de los salarios y jubilaciones para acompañar el ritmo de los aumentos.

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